3 FORMÜL ÜZERİNDE DURULUYOR

- Bu yılki ikramiyelere kaç lira zam yapılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği enflasyon zammıyla ilgili detaylar henüz netleşmedi. Ancak bununla ilgili formüller bulunuyor. Birinci formüle göre emeklilerin zamlarında olduğu gibi 6 ayda bir enflasyon artışının ikramiyelere de yansıtılması. Bu formül uygulanırsa Ocak'taki yüzde 8.36 oranı ilk ikramiyeye yansıtılır. Kurban Bayramı ikramiyesine ise Temmuz'da belli olacak olan yeni 6 aylık enflasyon oranı yansıtılır.