Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinde bu yıl artış yaşanacak. İlk ikramiye Mayıs ayında hesaplarda olacak. İkramiyeyi yeni emekliler ile dul ve yetimler de alacak.
Yaklaşık 13 milyon emekli ve vefat eden sigortalıların yakınlarına ödenen bayram ikramiyeleri ile ilgili süreç başladı. Bu yıl da Ramazan Ve Kurban bayramları öncesinde emeklilerin hesaplarına ikramiyeleri yatırılacak.
Ancak bu yıl bir fark olacak. O da ikramiyelere enflasyon artışı yapılacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde emekli ikramiyelerine enflasyon zammı yapılacağı müjdesi vermişti. Üstelik bu yeni zamlı ikramiyelerden bu yıl emekli olan veya bayramdan önce emeklilik kararı alınan sigortalılar da yararlanacak. Bu konuda akıllara takılan soruların cevapları şöyle: