2021 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?



TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti. Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL'den 2 bin 420 TL'ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL'den bin 763 TL'ye, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 534 TL'den bin 662 TL'ye yükseldi.



SSK'dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL'ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL'yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.