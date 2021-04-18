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    • Ekonomi
    • 18.04.2021 17:54
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    • 18.04.2021 17:54
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    Milyonların merakla beklediği haber geldi ve . Ramazan Bayramı yaklaşırken alacakları maaşların hesabını yapmaya çalışan milyonlarca emekli vatandaş 2021 en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Hangi tarihte hesaplara geçeceği de merak konusuydu ve belli oldu. SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin merakla araştırdığı haberin detayları…

    takvim.com.tr
    SGK emekli maaşları ödenmeye başladı!

    SGK emekli maaşları ne zaman ödenecek? 2021 en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Milyonlar emekli maaş Nisan ayı ödemelerini almak için heyecanla beklerken bir yandan da en düşük maaşın ne kadar olduğunu, ne kadar zam yapıldığını araştırıyor. İşte emekli maaşlarına ilişkin güncel bilgiler…

    EMEKLİ BAĞ-KUR MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    Memur emeklileri bugün itibariyle Nisan ayı maaşlarını almaya başladılar. SGK emeklileri ise tahsis numaralarına göre Nisan ayının 17'si itibariyle 9 gün içerisinde maaşlarını alacaklar.

    2021 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

    TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti. Bu artışla en düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 233 TL'den 2 bin 420 TL'ye, en düşük esnaf BAĞ-KUR aylığı bin 627 TL'den bin 763 TL'ye, en düşük tarım BAĞ-KUR'lu aylığı da bin 534 TL'den bin 662 TL'ye yükseldi.

    SSK'dan 2000 sonrasında emekli olanların aylıkları normalde bin 447 TL olacaktı. Ancak, geçen yıl nisan ayında en düşük emekli aylığı bin 500 TL'ye yükseltildi. 2000 sonrası SSK emeklilerinin normal emekli aylığı 1500 TL'yi aşıncaya kadar yeni zam almayacaklar.

        SSK VE BAĞ-KUR'DA EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIKLARI

        2020 Temmuz

        2021 Ocak

        SSK (2000 ÖNCESİ)

        2.233

        2.420

        SSK (2000 SONRASI)

        1.500

        1.500

        BAĞ-KUR (ESNAF)

        1.627

        1.763

        BAĞ-KUR (TARIM)

        1.534

        1.662

        2021 SGK EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR?

        Eski ve yeni SSK emekli aylıkları

        Temmuz

        Ocak

        1.500

        1625

        1.586

        1719

        1.692

        1834

        1.798

        1948

        1.904

        2063

        2.009

        2177

        2.115

        2292

        2.221

        2407

        2.327

        2522

        2.432

        2635

        2.538

        2750

        2.644

        2865

        2.750

        2980

        2.855

        3094

        2.961

        3209

        3.067

        3324

        3.173

        3438

        3.278

        3552

        3.384

        3667

        3.490

        3782

        3.596

        3897

        3.701

        4011

        3.807

        4125

        3.913

        4240

        4.019

        4355

        4.124

        4469

        4.230

        4584

        4.336

        4699

        4.442

        4814

        4.547

        4927

        4.653

        5042

        4.759

        5157

        2021 BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI

        Eski ve yeni BAĞ-KUR emekli aylıkları

        Temmuz

        Ocak

        1.534

        1662

        1.586

        1719

        1.692

        1834

        1.798

        1948

        1.904

        2063

        2.009

        2177

        2.115

        2292

        2.221

        2407

        2.327

        2522

        2.432

        2635

        2.538

        2750

        2.644

        2865

        2.750

        2980

        2.855

        3094

        2.961

        3209

        3.067

        3324

        3.173

        3438

        3.278

        3552

        3.384

        3667

        3.490

        3782

        3.596

        3897

        3.701

        4011

        3.807

        4125

        3.913

        4240

        4.019

        4355

        4.124

        4469

        4.230

        4584

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        Haberler Ekonomi SGK emekli maaşları ödenmeye başladı! 2021 en düşük SGK ve Bağ-Kur emekli maaşları belli oldu…