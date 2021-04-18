Son dakika faiz depremi: 18 Nisan 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları vatandaşların en fazla arattığı mevzular arasında. Vadeli mevduat faiz oranları bankadan bankaya değişir. Bu oranlar belli olduğu ve hesaplama yapma olanağınız olduğu için vade bitiminde, bankanın sunduğu faiz oranına göre, elinize ne kadar faiz getirisi geçeceğini bilirsiniz. Peki, en yüksek faiz veren banka hangisi, 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi hesapla ile 10 bin lira ve 100 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar, kaç TL? Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz.
32 GÜNLÜK EN YÜKSEK FAİZİ VEREN BANKA BELLİ OLDU!
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları karşılaştırıldığında en yüksek verilen 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi yüzde 119.00 seviyesi ile Burgan Bank hesabı olduğu ortaya çıkıyor.
BMB: HEM MEVDUAT HEM DE KREDİ FAİZLERİ YÜKSELİYOR
Bankaların TL mevduat için uyguladıkları faiz oranı bir önceki haftaya göre 10 baz puan artışla %17,87 olurken dolar mevduat faizi 7 baz puan artışla %1,20 ve Euro mevduat faizi 1 baz puan artışla %0,45 oldu.