





Dönmez, Türkiye'nin Mart sonu elektrik kurulu gücünün 97 bin 70 megavata ulaştığını ifade ederek, söz konusu bu gücün 50 bin 790 megavatının yüzde 52,32'nin yenilenebilir kaynaklardan oluştuğunu aktardı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye'nin yerli ve yenilebilir enerji kurulu güç toplamının 62 bin 125 megavata ulaşarak toplam kurulu gücünün yüzde 64'ünü oluşturduğunu kaydetti.