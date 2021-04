Pek fazla bilinmediği için kimse başvurmuyor! En az 3 bin 577 lira olarak anında ödeme alabilirsiniz! Belge ile başvuranlar...

Kıdem tazminatı tavan fiyatı

Kıdem tazminatına hak kazanmak kadar maaşınızın her yıl belirlenen kıdem tazminatı tavan fiyatının üzerinde olup olmadığını bilmek de önemlidir. Çalışanların işten ayrıldıklarında alacakları kıdem tazminatı hesaplanırken her yıl değişen bir tavan miktar uygulanıyor. Maaşı bu tavan fiyatından fazla olanlar her yıl için bu tavan ücret kadar kıdeme hak kazanırlar. Yani maaşınızın ne kadar olduğu kadar tavan fiyatının üstünde olup olmaması da önemlidir. Maaşı tavan ücretinden az olanlar ise kendi maaş miktarları üzerinden hesaplama yapabilirler.

Yeni asgari ücret net 500 lira artış yapılarak 2 bin 825 lira oldu. Yeni asgari ücret ardından kıdem tazminatı tavan fiyatı, işsizlik maaşı ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması, genel sağlık sigortası primi, yaşlılık aylığı ve engellilere ödenen aylık da değişti.

Kıdem tazminatı tavanı 7 bin 117 lira 17 kuruştan 8 bin 651 lira 62 kuruşa yükseldi.