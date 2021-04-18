Pek fazla bilinmediği için kimse başvurmuyor! En az 3 bin 577 lira olarak anında ödeme alabilirsiniz! Belge ile başvuranlar...

Pek fazla bilinmediği için kimse başvurmuyor! Belge ile başvuranlar... En düşüğü ise 3 bin 577 lira... Askerlik süresini 6 aya indiren ve bedelli askerlik uygulamasını da kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen yasa, 26 Haziran 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Buna göre hizmet süresi; erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay. askerliğini bedelli olarak yapacak olanlar, 1 ay silah altına alınarak temel askerlik eğitiminden geçiriliyor. Bu anlamda askerlik hizmeti sebebi ile işten ayrılanların hakları konusunda ise çalışanlar, çok da bilgi sahibi değil. Tüm detaylar sayfamızda
Bir yıl dolacak
Askerlik hizmeti sebebi ile işten ayrılanların hakları konusunda ise çalışanlar, çok da bilgi sahibi değil. Özellikle ayrılırken işyerinden tazminat verilip verilmediği merak konusu. 1475 sayılı yasanın 14'üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre; aynı işyerinde bir yılı dolduran işçi, askerlik hizmeti sebebiyle iş sözleşmesini feshetmesi halinde, kıdem tazminatına hak kazanıyor. Askere giderken önceden izinli sayılan bedelliler de artık tazminat alabiliyor.
Bu belgeyi almak şart
Buradaki önemli ayrıntı ise askerlik sebebiyle istifa eden işçi, işverene sözleşmeyi fesih dilekçesini ibraz ederken, askerlik şubesinden alacağı askerlik sevk belgesini de vermek zorunda. Yani askere gideceğini bu belgeyle ispatlaması gerekiyor. Yoksa, askerlik sevk belgesi olmadan yapılan fesihlerde, işveren kıdem tazminatı ödemek zorunda değil. Ayrıca, askerlik için işten ayrılıp, askere gitmeden başka bir işyerinde çalışan da kıdem hakkını kaybediyor.