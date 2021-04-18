Evi, arabası, telefonu olan, hastanede işi olan herkesi ilgilendiren ödeme! Ve netleşti! 3800 TL'yle birlikte...

Herkesi ilgilendiren ödeme! 3800 TL'yle birlikte... Kredi kullanmış olan kişiler ücretlerinin büyük bir kısmını bankalara kredi olarak ödemek zorunda kalıyor. Konut, araba, telefon alırken şahısların gereksinimlerini büyük oranda kısmak zorunda kalmasına neden oluyor. Fakat daha sıhhatli ve refah bir yaşama sahip olabilmek için kişilerin bu kadar didinmesi pek de anlamlı kalmıyor. Özel sağlık sigortaları yaptırmayı tercih eden kişilerin sayıları bu süreç içerisinde daha çok artış göstermeye başladı. İnsanlara bakılacak olduğu zaman büyük bir kısmı sağlık alanları için yapılan ödemelerin daha çok boşa harcanan para olarak gördükleri dikkatleri çekiyor
Özel sağlık sigortaları yaptırmayı tercih eden kişilerin sayıları bu süreç içerisinde daha çok artış göstermeye başladı. İnsanlara bakılacak olduğu zaman büyük bir kısmı sağlık alanları için yapılan ödemelerin daha çok boşa harcanan para olarak gördükleri dikkatleri çekiyor. Özel sağlık sigortası hizmetlerinin yıllık olarak ortalama prim tutarlarının 3 bin 800 TL olduğu belli oldu. Tamamlayıcı olarak yer alan sağlık sigortalarının yıllık olarak prim tutarları ise sadece 980 TL olarak açıklanıyor. Sağlık giderleri ileride ortaya çıkması muhtemel olan daha yüksek tutarlardan kurtulmak için etkili olan yöntemlerden bir tanesi oluyor.
Kalkan görevinde…
DASK haricinde konut sigortaları evde ya da apartman gibi ortak alanlar içerisinde oluşması muhtemel olan hasarların önüne geçmek için söz konusu olan teminat tutarlarının tamamı karşılanıyor. Bazen oluşması söz konusu olan 20 bin TL değerindeki maliyetler ortalama olarak 250 ila 300 TL arasında ufak miktarlar ile halledilebiliyor. Bunun haricinde hayatımızın en önemli parçalarından bir tanesi olarak yer alan telefonların fiyatları da en düşük 4 ila 5 bin TL düzeyinde başlıyor. 15 ila 20 bin TL ye kadar artması biliniyor. Cam kırılması gibi durumlar ciddi anamda maliyet olurken çalınma ihtimalleri de bir hayli yüksek. Sigortacı kesimler cep telefonları da dahil hayatımızda önemli olan her şeyi koruma altına alarak ürünler geliştirmelere hala hız kesmeden devam ediyor.