Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.04.2021 08:43
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.04.2021 08:43
    ABONE OL

    Evi, arabası, telefonu olan, hastanede işi olan herkesi ilgilendiren ödeme! Ve netleşti! 3800 TL'yle birlikte...

    Tüm vatandaşları çok yakından ilgilendiren açıklamalar gelmeye devam ediyor. Birçok kişi uzun yıllar boyu çalışmalarına devam ettikten sonra ev almak için fırsatları değerlendirebiliyor. Ücretli olarak çalışma hayatına devam edenlerin birçok kısmı bu tür yatırımlarını genel olarak bankalardan kredi alarak elde edebiliyor. sı, genel olarak hastalık ve kaza durumlarında sağlık ödemelerini karşılamak üzere kişiye özel olarak hazırlanmış bir poliçedir. Düzenli olarak ödenen prim karşılığında belirlenen koşullara bağlı olarak özel hastanelerden ücretsiz ya da indirimli olarak faydalanmanızı sağlar. Ödediğiniz prim sigorta şirketinin hizmetleri ve sizin tercih ya da ihtiyaçlarınıza göre belirlenir. Böylece, bütçenizi aşmadan ihtiyaçlarınızı karşılama fırsatı oluşur.

    takvim.com.tr
    Evi, arabası, telefonu olan, hastanede işi olan herkesi ilgilendiren ödeme! 3800 TL...

    Herkesi ilgilendiren ödeme! 3800 TL'yle birlikte... Kredi kullanmış olan kişiler ücretlerinin büyük bir kısmını bankalara kredi olarak ödemek zorunda kalıyor. Konut, araba, telefon alırken şahısların gereksinimlerini büyük oranda kısmak zorunda kalmasına neden oluyor. Fakat daha sıhhatli ve refah bir yaşama sahip olabilmek için kişilerin bu kadar didinmesi pek de anlamlı kalmıyor. Özel sağlık sigortaları yaptırmayı tercih eden kişilerin sayıları bu süreç içerisinde daha çok artış göstermeye başladı. İnsanlara bakılacak olduğu zaman büyük bir kısmı sağlık alanları için yapılan ödemelerin daha çok boşa harcanan para olarak gördükleri dikkatleri çekiyor

    Özel sağlık sigortaları yaptırmayı tercih eden kişilerin sayıları bu süreç içerisinde daha çok artış göstermeye başladı. İnsanlara bakılacak olduğu zaman büyük bir kısmı sağlık alanları için yapılan ödemelerin daha çok boşa harcanan para olarak gördükleri dikkatleri çekiyor. Özel sağlık sigortası hizmetlerinin yıllık olarak ortalama prim tutarlarının 3 bin 800 TL olduğu belli oldu. Tamamlayıcı olarak yer alan sağlık sigortalarının yıllık olarak prim tutarları ise sadece 980 TL olarak açıklanıyor. Sağlık giderleri ileride ortaya çıkması muhtemel olan daha yüksek tutarlardan kurtulmak için etkili olan yöntemlerden bir tanesi oluyor.

    Kalkan görevinde…

    DASK haricinde konut sigortaları evde ya da apartman gibi ortak alanlar içerisinde oluşması muhtemel olan hasarların önüne geçmek için söz konusu olan teminat tutarlarının tamamı karşılanıyor. Bazen oluşması söz konusu olan 20 bin TL değerindeki maliyetler ortalama olarak 250 ila 300 TL arasında ufak miktarlar ile halledilebiliyor. Bunun haricinde hayatımızın en önemli parçalarından bir tanesi olarak yer alan telefonların fiyatları da en düşük 4 ila 5 bin TL düzeyinde başlıyor. 15 ila 20 bin TL ye kadar artması biliniyor. Cam kırılması gibi durumlar ciddi anamda maliyet olurken çalınma ihtimalleri de bir hayli yüksek. Sigortacı kesimler cep telefonları da dahil hayatımızda önemli olan her şeyi koruma altına alarak ürünler geliştirmelere hala hız kesmeden devam ediyor.

        9 taksit ile ödeme fırsatları…

        Kimse birçok ihtiyacında sigortasız kalmak zorunda olmasın diye 9 taksit imkanı veriliyor. Bu sayede birçok şey korunma altına alınacak. Sağlık sigortaları kendi alanlarında hem tamamlayıcı hem de özel olarak ikiye ayrılıyor. Tamamlayıcı olarak yer alan yatarak ve ayakta uygulanırken yıllık prim tutarları sadece 980 TL oluyor. Fakat özel sağlık sigortası olarak bakılacak olduğu zaman yatarak ve ayakta olduğu fark etmeden prim tutarı 3800 TL olacak.

        Özel sağlık sigortası nedir?

        Özel sağlık sigortası, genel olarak hastalık ve kaza durumlarında sağlık ödemelerini karşılamak üzere kişiye özel olarak hazırlanmış bir poliçedir. Düzenli olarak ödenen prim karşılığında belirlenen koşullara bağlı olarak özel hastanelerden ücretsiz ya da indirimli olarak faydalanmanızı sağlar. Ödediğiniz prim sigorta şirketinin hizmetleri ve sizin tercih ya da ihtiyaçlarınıza göre belirlenir. Böylece, bütçenizi aşmadan ihtiyaçlarınızı karşılama fırsatı oluşur.

        Özel sağlık sigortası ne işe yarar?

        "Her şeyin başı sağlık" sözünün doğruluğunu inkar edemeyiz. Mesele sağlık olunca masraftan kaçınmadan kendimizi ve sevdiklerimizi korumaya çalışırız. Diğer taraftan bunu yapmak için hasta olmayı ya da zor durumda kalmayı beklememekte fayda var. Çünkü beklenmedik durumlarda büyük meblağlar söz konusu olabiliyor. Yalnızca beklenmedik durumlarda değil, rutin kontroller ve hepimizin zaman zaman yaptırması gereken muayenelere baktığımızda da faturalar hayli kabarabiliyor.

        Özel sağlık sigortası; muayene, çeşitli testler ve kontroller, cerrahi süreçler gibi pek çok durumda en iyi sağlık hizmetine ulaşmanıza yardımcı olur. Poliçeniz kapsamında ayakta tedavi, yatarak tedavi olmak üzere genel anlamda iki farklı özel sağlık sigortasından bahsetmek mümkün. Ayakta tedavi, doktor muayenesi, ilaçlar, fizik tedavi, röntgen gibi masraflar için teminat verirken; yatarak tedavide adından da anlaşılacağı gibi hastanede kalınması gereken durumları kapsar. Ayrıca kemoterapi, radyoterapi gibi işlemlerin masraflarını karşılayacak şekilde de sigorta yaptırabilirsiniz.

            Sigorta primi ve poliçe kapsamı; yaşınız, cinsiyetiniz, tanısı konmuş hastalıklarınız gibi değişkenlere bağlı olarak belirlenir. Sigortanın kapsamını belirlerken ihtiyaçlarınızı, tercihlerinizi ve bütçenizi en iyi şekilde analiz etmek gerekir. Doğru sigorta tercihi, olumsuz durumlarla karşılaştığınızda en büyük güvenceniz haline gelir.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Ekonomi Evi, arabası, telefonu olan, hastanede işi olan herkesi ilgilendiren ödeme! Ve netleşti! 3800 TL'yle birlikte...