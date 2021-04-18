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    • Ekonomi
    • 18.04.2021 09:00
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    • 18.04.2021 09:12
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    piyasasını bir gecede kan gölüne çevirdi! Yüzde 14'lük sert düşüşle tarihe geçti! İşte sebebi

    piyasasında yaşanan gelişmeler ve değişimler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ve kripto yatırımcıları uzun süre sonra fiyatlardaki sert düşüşle güne uyandı. Bitcoin 21 Ocak'tan beri görülen en büyük günlük düşüşe uğradı. Sadece bir günde yüzde 10-14 oranında değer kaybetti ve 50 bin seviyelerine kadar geriledi. Bu gelişmeler altcoinleri de etkiledi ve kripto paraları kan gölüne çevirdi. Peki, Fiyatların düşmesinin sebebi ne? İşte konuya ilişkin tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Bitcoin kripto piyasasını bir gecede kan gölüne çevirdi!

    Bitcoin ve kripto para yatırımcıları uzun süredir görmediğimiz sert bir düşüşle güne uyandı. Bitcoin çok kısa süre içerisinde 59.000$ seviyelerinden 50.000$ seviyelerine kadar geriledi. 50800$'dan gelen tepki ile birlikte 55.000$'un üzerine çıkmayı başaran Bitcoin'de volatilite yükseldi.

    BİTCOİN 1 GECEDE TALAN OLDU!

    %14'lük bu sert düşüş altcoinleri adeta kan gölüne çevirdi. Bazı altcoinler %98'lere varan kayıp sonrası toparlandı.

    Coindesk'in haberine göre, düşüşün nedeni tam olarak bilinmezken, ABD Hazine Bakanlığı'nın bir kaç kuruma kripto para birimleri üzerinden kara para akladıkları gerekçesiyle yaptırım uygulayacağı söylentilerinin etkili olabileceği düşünülüyor.Sert düşüş sırasında özelikle kaldıraçlı pozisyonu olan yatırımcılar büyük zarar gördü. Bybt verilerine göre 8.6 milyar dolarlık long pozisyon çok kısa süre içerisinde tasfiye oldu. Bu oaran yıl içerisinde görülen en yüksek tasfiye oranıydı.

    Pazar günü Bitcoin, 10,25% oranında değer kaybederek $56.009,1 seviyesinden işlem gördü. Bu 21 Ocak tarihinden beri görülen en büyük bir günlük düşüş.

    Bu hareketle beraber Bitcoin piyasa değeri $1.074,1B olurken toplam kripto para piyasalarındaki değerinin oranı 50,96% oldu. Bitcoin kripto parasına ait en yüksek piyasa değeri $1.184,9B olarak belirlendi.

        DİĞER COİNLERDE SON DURUM NE?

        XRP son iki haftada değerini neredeyse üçe katlarken, Litecoin de uzun zamandır işlem gördüğü dar fiyat aralığını kırarak Nisan ayında yüzde 60 civarında yükseliş kaydetmişti.

        Dogecoin de son bir haftada değerini 5'e katladıktan sonra dünden bu yana yüzde 26 civarında değer kaybederek 0,26 dolara geriledi.

        Messari Crypto Araştırma Uzmanı Ryan Watkins ise son 24 saatte 9 milyar dolar değere yakın pozisyonun likidite edildiğini belirtiyor.

        MERKEZ BANKASI'NDAN KRİPTO VARLIK KARARI!

        Dünyada kripto para çılgınlığı başladı! Herkes toplam değeri 2 trilyon doları aşan 'coin' borsasına yoğunlaştı. Henüz herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına sahip olmayan, spekülasyona açık olan kripto paralarla ilgili ABD Hazine Bakanı Janet Yellen başta olmak üzere pek çok ekonomist uyardı.

        Türkiye'de de kripto paraya büyük bir ilgi vardı. 5 milyon kişinin dahil olduğu sanal para borsasında, günlük hacim ise 4 milyar lirayı aştı!

        Bunun üzerine Merkez Bankası, kripto paralarla ilgili yeni bir karar aldı.

        Buna göre kripto paraların Papara gibi şirketler üzerinden ödemelerde doğrudan ya da dolaylı kullanımını 'işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali' olduğu gerekçesiyle yasakladı.

        ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLAR KULLANILAMAYACAK!

        30 Nisan'da yürürlüğe girecek yönetmelikle, ödemelerde kripto varlıklar kullanılamayacak.

        Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alımsatım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek. Yani Bitcoin ile kahve, ev ya da otomobil alınamayacak.

        6 BÜYÜK RİSK BULUNUYOR
        Banka, taraflar açısından 6 büyük riske dikkat çekti:

        KRİPTO varlıkların herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması.
        MERKEZİ bir muhatabın bulunmaması.
        PİYASA değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi.
        YASA DIŞI faaliyetlerde kullanılabilmesi.
        CÜZDANLARIN çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz kullanılabilmesi.
        İŞLEMLERİN geri dönülemez nitelikte bulunması...
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        Haberler Ekonomi Bitcoin kripto para piyasasını bir gecede kan gölüne çevirdi! Yüzde 14'lük sert düşüşle tarihe geçti! İşte sebebi