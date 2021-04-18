Bitcoin ve kripto para yatırımcıları uzun süredir görmediğimiz sert bir düşüşle güne uyandı. Bitcoin çok kısa süre içerisinde 59.000$ seviyelerinden 50.000$ seviyelerine kadar geriledi. 50800$'dan gelen tepki ile birlikte 55.000$'un üzerine çıkmayı başaran Bitcoin'de volatilite yükseldi.
BİTCOİN 1 GECEDE TALAN OLDU!
%14'lük bu sert düşüş altcoinleri adeta kan gölüne çevirdi. Bazı altcoinler %98'lere varan kayıp sonrası toparlandı.
Coindesk'in haberine göre, düşüşün nedeni tam olarak bilinmezken, ABD Hazine Bakanlığı'nın bir kaç kuruma kripto para birimleri üzerinden kara para akladıkları gerekçesiyle yaptırım uygulayacağı söylentilerinin etkili olabileceği düşünülüyor.Sert düşüş sırasında özelikle kaldıraçlı pozisyonu olan yatırımcılar büyük zarar gördü. Bybt verilerine göre 8.6 milyar dolarlık long pozisyon çok kısa süre içerisinde tasfiye oldu. Bu oaran yıl içerisinde görülen en yüksek tasfiye oranıydı.
Pazar günü Bitcoin, 10,25% oranında değer kaybederek $56.009,1 seviyesinden işlem gördü. Bu 21 Ocak tarihinden beri görülen en büyük bir günlük düşüş.
Bu hareketle beraber Bitcoin piyasa değeri $1.074,1B olurken toplam kripto para piyasalarındaki değerinin oranı 50,96% oldu. Bitcoin kripto parasına ait en yüksek piyasa değeri $1.184,9B olarak belirlendi.