DİĞER COİNLERDE SON DURUM NE?

XRP son iki haftada değerini neredeyse üçe katlarken, Litecoin de uzun zamandır işlem gördüğü dar fiyat aralığını kırarak Nisan ayında yüzde 60 civarında yükseliş kaydetmişti.

Dogecoin de son bir haftada değerini 5'e katladıktan sonra dünden bu yana yüzde 26 civarında değer kaybederek 0,26 dolara geriledi.

Messari Crypto Araştırma Uzmanı Ryan Watkins ise son 24 saatte 9 milyar dolar değere yakın pozisyonun likidite edildiğini belirtiyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN KRİPTO VARLIK KARARI!

Dünyada kripto para çılgınlığı başladı! Herkes toplam değeri 2 trilyon doları aşan 'coin' borsasına yoğunlaştı. Henüz herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına sahip olmayan, spekülasyona açık olan kripto paralarla ilgili ABD Hazine Bakanı Janet Yellen başta olmak üzere pek çok ekonomist uyardı.

Türkiye'de de kripto paraya büyük bir ilgi vardı. 5 milyon kişinin dahil olduğu sanal para borsasında, günlük hacim ise 4 milyar lirayı aştı!

Bunun üzerine Merkez Bankası, kripto paralarla ilgili yeni bir karar aldı.

Buna göre kripto paraların Papara gibi şirketler üzerinden ödemelerde doğrudan ya da dolaylı kullanımını 'işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali' olduğu gerekçesiyle yasakladı.