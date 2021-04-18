Esnafa 300 TL'lik destek: O iş kolları da kapsama alınacak





Palandöken "Bir yıldır iş yapamayan, okul servis araçları, kantinciler, kırtasiyeciler, halk otobüsçü ve dolmuşçular ile yanlarında çalışanlar da kapsama alınmalı. Öte yandan 31 Mart'ta sona eren Kısa Çalışma Ödeneği yeniden hayata geçirilmeli ve salgın sona erinceye kadar sürdürülmeli." değerlendirmesinde bulundu.