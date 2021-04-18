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    Esnafa 300 TL'lik destek: O iş kolları da kapsama alınacak

    Yeme içme sektörüne verilecek 3000 liralık destek düğün ve güzellik salonu gibi yerlere genişlerken şimdi kırtasiye ve servisçiler de gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar...

    3000 lira destek genişletiliyor

    TESK Başkanı Bendevi Palandöken, nakdi ücret desteği verilecek meslek grupları kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Okul servis araçları, kantinciler, kırtasiyeciler, halk otobüsçü ve dolmuşçular ile yanlarında çalışanlar da nakdi ücret desteği kapsamına alınmalı." ifadesini kullandı.



    Palandöken "Bir yıldır iş yapamayan, okul servis araçları, kantinciler, kırtasiyeciler, halk otobüsçü ve dolmuşçular ile yanlarında çalışanlar da kapsama alınmalı. Öte yandan 31 Mart'ta sona eren Kısa Çalışma Ödeneği yeniden hayata geçirilmeli ve salgın sona erinceye kadar sürdürülmeli." değerlendirmesinde bulundu.



    Meclis'te kabul edilen torba yasa ile yeme içme sektörü çalışanlarına verilecek olan 2 aylık 3 bin liralık destek düğün salonu, güzellik salonu lunapark gibi işyerlerini de kapsamıştı.

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    Haberler Ekonomi Esnafa 300 TL'lik destek: O iş kolları da kapsama alınacak