Kredi kartı ve kredi borcunuz varsa korkmayın! 20.000-50.000 TL kredi...

Kredi ve kredi kartı kullanımı son yarıyıllarda çoğalış gösterdi. Kredi kartı kullanımları 2020 senesinden itibaren kademeli bir artışa geçti. Faiz oranlarının yükselmesine karşın vatandaşların gereksinim kredisi kullanım oranları da artmış durumda. Bu süreçte kredi ve kredi kartı kullanımı yapan ancak borçlarını ödemekte zorlananlar için bankalar yapılandırma kredisi sağlıyorlar.

19.04.2021 08:37 - Son Güncelleme: 27.04.2021 10:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





