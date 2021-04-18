2.5 milyar dolarlık yatırım

Geçen yıl İskenderun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) başladığı yeni çelik yatırımına devam eden Tosyalı Holding yatırımın büyük bölümünü tamamladı. 2.5 milyar dolarlık tesis devreye girdiğinde, 1.300 kişi işe kavuşacak.
İLK KARPUZ ÇIKTI 7 LİRA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde serada yetiştirilen erkenci karpuz, Serik Hali'nde 7 liradan alıcı buldu. Üreticiler en büyük sıkıntının İran karpuzu olduğunu belirterek ithalatın sınırlandırılmasını istedi.
İFLASA YENİ DÜZENLEME
AK Parti, iflas ve konkordato işlemlerindeki aksaklıkları girip hızlı sonuçlar alınmasını sağlayacak yasa teklifi hazırlıyor. İflas aşamasındaki firmaların satışı, "işletmenin devamlılığı ve ekonomiye katkısı" gözetilerek yapılacak. Bu nedenle şirketler parçalanmadan mal ve hakları ile birlikte bir bütün olarak satılacak. Eğer uygulanan yöntem ile satış gerçekleşmezse taşınır ve taşınmaz mallar ile hakları ayrı ayrı satışa sunulacak. (ZÜBEYDE YALÇIN)
İLK KARPUZ ÇIKTI 7 LİRA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde serada yetiştirilen erkenci karpuz, Serik Hali'nde 7 liradan alıcı buldu. Üreticiler en büyük sıkıntının İran karpuzu olduğunu belirterek ithalatın sınırlandırılmasını istedi.
İFLASA YENİ DÜZENLEME
AK Parti, iflas ve konkordato işlemlerindeki aksaklıkları girip hızlı sonuçlar alınmasını sağlayacak yasa teklifi hazırlıyor. İflas aşamasındaki firmaların satışı, "işletmenin devamlılığı ve ekonomiye katkısı" gözetilerek yapılacak. Bu nedenle şirketler parçalanmadan mal ve hakları ile birlikte bir bütün olarak satılacak. Eğer uygulanan yöntem ile satış gerçekleşmezse taşınır ve taşınmaz mallar ile hakları ayrı ayrı satışa sunulacak. (ZÜBEYDE YALÇIN)