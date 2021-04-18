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    2.5 milyar dolarlık yatırım

    Geçen yıl . Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) başladığı yeni çelik yatırımına devam eden yatırımın büyük bölümünü tamamladı. 2.5 milyar dolarlık tesis devreye girdiğinde, 1.300 kişi işe kavuşacak.

    2.5 milyar dolarlık yatırım
    Geçen yıl . Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) başladığı yeni çelik yatırımına devam eden yatırımın büyük bölümünü tamamladı. 2.5 milyar dolarlık tesis devreye girdiğinde, 1.300 kişi işe kavuşacak.

    İLK KARPUZ ÇIKTI 7 LİRA
    Antalya'nın ilçesinde serada yetiştirilen erkenci karpuz, i'nde 7 liradan alıcı buldu. Üreticiler en büyük sıkıntının u olduğunu belirterek ithalatın sınırlandırılmasını istedi.

    İFLASA YENİ DÜZENLEME
    AK Parti, iflas ve konkordato işlemlerindeki aksaklıkları girip hızlı sonuçlar alınmasını sağlayacak yasa teklifi hazırlıyor. İflas aşamasındaki firmaların satışı, "işletmenin devamlılığı ve ekonomiye katkısı" gözetilerek yapılacak. Bu nedenle şirketler parçalanmadan mal ve hakları ile birlikte bir bütün olarak satılacak. Eğer uygulanan yöntem ile satış gerçekleşmezse taşınır ve taşınmaz mallar ile hakları ayrı ayrı satışa sunulacak. (ZÜBEYDE YALÇIN)

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    Haberler Ekonomi 2.5 milyar dolarlık yatırım