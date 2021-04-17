Galata Wind hisse ne zaman işlem görecek? Galata Wind halka arz sonuçları nasıl?

Galata Wind halka arz sonuçları hisseler için talepte bulunan batandaşların merak ettiği konulardan birisi oldu. Galata Wind hisse ne zaman işlem görecek? Galata Wind'ın halka arz sürecine yoğun talep gerçekleştirildi. 15-16 Nisan tarihlerinde toplanan taleplerle birlikte Galata Wind hisse ne zaman işlem görecek sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Galata Wind halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
GALATA WIND HİSSE FİYATI NE KADAR?
Bir lot payın nominal değeri 1 TL (100 ADET 1 KR DEĞERİNDE PAY) olup, 1 TL nominal değerli paylar 5,06 TL'den satışa sunulacaktır.
Galata Wind halka arz süreci, pek çok banka aracılığıyla gerçekleşebilecek. Halka arz fiyatı olarak belirlenen 5,06 TL'ye göre ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka arz büyüklüğü 811.813.446,40 TL olacak.
Galata Wind Enerji A.Ş. Genel Müdürü Burak Kuyan'ın konuyla ilgili verdiği bilgiye göre Galata Wind Enerji A.Ş.'nin %25'ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet payları halka arz edilecek. Ayrıca buna ilave olarak "ek satış" hakkı kullanımı kapsamında Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin yüzde 5'ini temsil eden 2.673.957.000 adet paylarının "ek satışı" yapılabilecek. Bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %30'unu temsil eden 16.043.7
GALATA WİND HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Talep toplama tarihi 16 Nisan günü sona erecek. Sürecin ardından hisselerin ne zaman işlem göreceğine ilişkin bir açıklama gelmesi bekleniyor.