Şehirlerin önemli cadde, bulvar ve meydanları, toplu ulaşım noktaları ile market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçi gibi işyerlerinin çevresinde denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak.

Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında vatandaşların 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere ancak en yakınındakine, araç kullanmaksızın ve sadece zorunlu ihtiyaçların karşılanması amacıyla gidilebilmesi kuralına uygun hareket edilip edilmediğine bakılacak.



Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında herhangi bir istisna kapsamında olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocukların sokağa çıkma kısıtlamasına uymaları sağlanacak.