Sigara fiyatları ne kadar? 2021 Nisan ayı sigaraya zam var mı? Sigara fiyat listesi nasıl?

Sigara fiyat listesi 2021 Nisan ayında da araştırılıyor. 2021 Nisan ayı sigara fiyatları ne kadar? Sigaraya zam var mı? Sigara fiyatlarına zam iddialarının ardından gözler güncel sigara fiyatlarına çevrilmişti. Peki, 2021 Nisan ayı sigaraya zam var mı? İşte TEKEL güncel sigara fiyat listesi...