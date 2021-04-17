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    • Ekonomi
    • 17.04.2021 12:56
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    • 17.04.2021 12:56
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    ne kadar? 2021 Nisan ayı ? nasıl?

    ne kadar? 2021 Nisan ayı sigara fiyatları vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sigara kullanan vatandaşlar hakkında araştırma yapıyor. Nisan ayında sigaraya zam iddialarının ardından gözler güncel sigara fiyatlarına çevrilmişti. İşte, 2021 Nisan ayı sigara fiyatları!

    takvim.com.tr
    Sigara fiyatları ne kadar? 2021 Nisan ayı sigaraya zam var mı? Sigara fiyat listesi nasıl?

    Sigara fiyat listesi 2021 Nisan ayında da araştırılıyor. 2021 Nisan ayı sigara fiyatları ne kadar? Sigaraya zam var mı? Sigara fiyatlarına zam iddialarının ardından gözler güncel sigara fiyatlarına çevrilmişti. Peki, 2021 Nisan ayı sigaraya zam var mı? İşte TEKEL güncel sigara fiyat listesi...

    SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ?

    Sigara fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği konusunda firmalar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

    JTI

    Winston Slender: 15 TL

    Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

    Winston: 16 TL

    Camel Slender: 14,5 TL

    Camel Rework: 15 TL

        Camel: 15 TL

        Monte Carlo Slender: 14 TL

        Monte Carlo: 14,5 TL

        LD: 14 TL

        Philip Morris

        Marlboro Edge: 16 TL

        Marlboro Touch: 17 TL

        Marlboro: 18 TL

        Parliament: 18,50 TL

        Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

        Muratti: 16 TL

        Muratti Blu: 15 TL

        Lark: 15 TL

        Chesterfield: 14,50 TL

        Chesterfield Mode: 14 TL

        L&M: 14,00 TL

            British American Tobacco

            Kent: 15 TL

            Kent D-Range: 15 TL

            Kent Swicth: 16 TL

            Kent N-Range: 18 TL

            Rothmans: 14 TL

            Viceroy: 14,50 TL

            Pall Mall: 14,50 TL

            Tekel 2000: 14 TL

            Tekel 2001: 14 TL

            Samsun: 14 TL

            Samsun 216: 14 TL

            Maltepe: 14 TL

            TURKTAB

            Medley: 12,5 lira
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            Haberler Ekonomi Sigara fiyatları ne kadar? 2021 Nisan ayı sigaraya zam var mı? Sigara fiyat listesi nasıl?