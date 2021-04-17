Pek çok altın yatırımı olan kişi hafta sonu altın fiyatlarındaki son durumu merak ederek bilgi almak üzere araştırmalara koyuldu. Bir önceki kapanışta, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 454,8 liradan tamamlamıştı. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,70 artışla 461,20 liradan kapatmıştı. Küresel piyasalarda ABD Hazine tahvillerindeki gerilemenin yanında, doların da başlıca para birimleri karşısında zayıflamasından güç bulan altının spot piyasadaki ons fiyatı da 1,760 doları da aştı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son alış satış fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?