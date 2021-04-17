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    • Ekonomi
    • 17.04.2021 17:03
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    • 17.04.2021 17:03
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    Sendelemişti birden ibresini kaydırıyor! , çeyrek ve gram ne kadar? Yeni rotası...

    Değerli bir yatırım aracı olarak tabir edilen son haftada da inişli çıkışlı seyrini korurken hafta sonu alış satış fiyatları araştırılmaya başlandı. Dün kapanışta iç piyasalarda çeyrek altın 747,00 lira, 3.059,00 liradan satılırken, ın gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,70 yükselişle 461,20 liradan işlem görmüştü. Ayrıca altın piyasasında, en düşük 454 bin 750 lirayı, en yüksek ise 458 bin 380 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 457 bin 100 liradan tamamlamıştı. İşte , çeyrek ve gram altın fiyatları

    Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

    Pek çok altın yatırımı olan kişi hafta sonu altın fiyatlarındaki son durumu merak ederek bilgi almak üzere araştırmalara koyuldu. Bir önceki kapanışta, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 454,8 liradan tamamlamıştı. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,70 artışla 461,20 liradan kapatmıştı. Küresel piyasalarda ABD Hazine tahvillerindeki gerilemenin yanında, doların da başlıca para birimleri karşısında zayıflamasından güç bulan altının spot piyasadaki ons fiyatı da 1,760 doları da aştı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son alış satış fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PERŞEMBE CUMA
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 457,80 458,00 461,00 461,20
    Cumhuriyet Ata Lira 3.017,00 3.038,00 3.038,00 3.059,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 417,50 421,50 420,50 424,50
    Lira(Tam) Ziynet 2.948,00 2.968,00 2.969,00 2.989,00
    Yarım Ziynet 1.474,00 1.484,00 1.484,00 1.494,00
    Çeyrek Ziynet 737,00 742,00 742,00 747,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,70 artışla 461,20 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 747,00 lira, Cumhuriyet altını 3.059,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,70 yükselişle 461,20 liradan işlem gördü.

    ALTININ KİLOGRAMI 457 BİN 100 LİRAYA YÜKSELDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 457 bin 100 liraya yükseldi.

    Altın piyasasında, en düşük 454 bin 750 lirayı, en yüksek ise 458 bin 380 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 457 bin 100 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 615 milyon 969 bin 153,55 lira, işlem miktarı ise 1.346,96 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 620 milyon 778 bin 889,47 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

        PETROL VE ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

        Petrol fiyatlarında, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 2021 yılına ilişkin petrol talebi öngörülerini yukarı yönlü güncellemesiyle hız kazanan yükseliş sürüyor. Brent petrolün varil fiyatı 67 doları aşarken, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 64 dolar sınırına kadar yükseldi.

        ABD Hazine tahvillerindeki gerilemenin yanında, doların da başlıca para birimleri karşısında zayıflamasından güç bulan altının spot piyasadaki ons fiyatı da 1,760 doları da aştı.

        Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

        - Brent petrol yüzde 0.72 artışla 67.32 dolar,

        - Batı Teksas yüzde 0.73 artışla 63.85 dolar,

        - altın yüzde 0.07 düşüşle 1,762.12 dolar,

        - gümüş yüzde 0.20 düşüşle 25.80 dolar,

        - bakır yüzde 2.53 artışla 9.310.00 dolar,

        - platin yüzde 0.25 artışla 1,201.33 dolar,

        - paladyum yüzde 0.13 düşüşle 2,738.06 dolar düzeyindeydi.

        Ahlatcı Yatırım'ın bülteninde, "Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından yapılan açıklamaya göre Petrol Üretimi Mart ayında 200 bin varil artış gösterirken ABD Ham Petrol Stoklarında 5,9 milyonluk bir azalış gerçekleşti. Dünya ekonomisinde yaz itibariyle net bir şekilde toparlanma görülmesi beklenirken Avrupa'da aşılamanın hız kazanması Brent petrol için önemini koruyor" denildi ve altın fiyatlarına iliştin de şu değerlendirme yapıldı:

        "ABD'de açıklanan enflasyon oranı beklenti üstü gelince ons altında yukarı yönlü bir hareketin oluştuğu görülmüştü. Bu hareket dolar endeksinde görülen gevşeme ile kuvvetlenirken 1750 dolar seviyesinin üzeri görüldü. ABD Tahvil getirilerinde görülen yatay seyir ons altındaki hareketi destekliyor."

            ALB Forex'in tarımsal emtia bülteninde, AB'nin en büyük tahıl üreticisi olan Fransa'nın birçok yerinde sıcaklıkların arka arkaya birkaç geceliğine sıfırın altına düşmesinin, üzüm bağlarına, meyve bahçelerine ve şeker pancarına büyük zararlar verdiğine işaret edilerek, "Bu durum hükümeti mali yardım sözü vermeye sevk etti" denildi ve şöyle devam edildi:

            "ABD Tarım Bakanlığı (USDA) tarafından yayınlanan Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri raporu, piyasa için nötrden olumluya doğru çıktı.

            "USDA, aylık Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri raporunda, yerel mısır stoklarının 1 Eylül'e kadar 1.35 milyar kile düşeceğini, ancak analist beklentileri doğrultusunda Mart ayı görünümündeki 1.5 milyar kile düşeceğini bildirdi.

            "USDA, 2020-21 için ABD soya fasulyesi ihracatının Mart tahminlerine göre 30 milyon kile artışla 2.28 milyar kile'ye ulaşacağını öngördü; bu, esas olarak pazarlama yılının ilk yarısındaki rekor ihracatı yansıtıyor.

            "Çin Ulusal Tahıl Ticaret Merkezi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in geçtiğimiz hafta devlet rezervleri açık artırmasında 515,209 ton buğday sattığını söyledi.
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            Haberler Ekonomi Sendelemişti birden ibresini kaydırıyor! 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Yeni rotası...