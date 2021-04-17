Pek çok altın yatırımı olan kişi hafta sonu altın fiyatlarındaki son durumu merak ederek bilgi almak üzere araştırmalara koyuldu. Bir önceki kapanışta, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 454,8 liradan tamamlamıştı. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,70 artışla 461,20 liradan kapatmıştı. Küresel piyasalarda ABD Hazine tahvillerindeki gerilemenin yanında, doların da başlıca para birimleri karşısında zayıflamasından güç bulan altının spot piyasadaki ons fiyatı da 1,760 doları da aştı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son alış satış fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|457,80
|458,00
|461,00
|461,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.017,00
|3.038,00
|3.038,00
|3.059,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|417,50
|421,50
|420,50
|424,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.948,00
|2.968,00
|2.969,00
|2.989,00
|Yarım Ziynet
|1.474,00
|1.484,00
|1.484,00
|1.494,00
|Çeyrek Ziynet
|737,00
|742,00
|742,00
|747,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,70 artışla 461,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 747,00 lira, Cumhuriyet altını 3.059,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,70 yükselişle 461,20 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 457 BİN 100 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 457 bin 100 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 454 bin 750 lirayı, en yüksek ise 458 bin 380 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 457 bin 100 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 615 milyon 969 bin 153,55 lira, işlem miktarı ise 1.346,96 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 620 milyon 778 bin 889,47 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.