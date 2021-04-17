17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller 17 Nisan günü de merak ediliyor. Evde bakım maaşı her ay düzenli olarak farklı tarihlerde farklı iller için hesaplara yatırılıyor. Bu maaşın yatıp yatmadığını E-Devlet üzerinden de sorgulayabiliyorsunuz. Evde bakım maaşları birçok ilde yatırılmaya başlandı. İşte 17 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi...
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
Amasya
Kırklareli
Edirne
Bolu
Samsun
Aksaray
Sakarya
Ordu
Hatay
AntalyaAfyonkarahisar
İzmir
Balıkesir
Isparta
Konya
Diyarbakır
Manisa
Uşak
Adıyaman