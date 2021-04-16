Yatırım için hangi altın alınır? Yatırım amaçlı çeyrek altın mı bilezik mi daha karlı olur? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Uzun vadeli birikimlerini daha da değerlenmek isteyen vatandaşlar çeyrek altına mı yoksa bileziğe mi yatırım yapmaları gerektiği konusunda kararsız kalıyor. Bu noktada gündemde çok fazla araştırma yapıyorlar. Peki altında hangi yatırım şekli daha çok kar elde edilmesini sağlar? İşte ayrıntılar…
ÇEYREK Mİ YOKSA BİLEZİK Mİ DAHA KARLI?
Altına yatırım yapmayı düşünenler diğer mevcut seçenekler ise çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ya da bilezik olacaktır. Bu altın türlerinin gram altından farklı olarak değerine ek olarak işçilik maliyeti uygulanıyor. Bu sebeple olması gereken miktardan daha yüksek bir miktar ödenebiliyor. Yatırım amacıyla hangi altın almak gerekir sorusuna ise gram altın, çeyrek, yarım ya da tam altın veya işçilik maliyetinin az olduğu düz bileziklerin alınmasının daha faydalı olacağı cevabını verebiliriz.
ALTIN İŞÇİLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?
Yatırım altını araştırmasında işçilik maliyeti terimini mutlaka duyacaksınızdır. İşçilik maliyeti altının alış ve satış fiyatının farklı olmasını sağlayan tasarım emeği, maliyetidir. İşçilik maliyeti önemli bir konu çünkü altınların satışında ciddi bir yüzde ile işçilik maliyeti kesintisi olabiliyor. İşçilik ne denli az olursa altından elde edilen kazanç o denli yüksek olur.
ALTIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
-Takı olarak altın alırken TSE belgesi aramalısınız.
-Alacağınız altının üzerindeki ayarına, imalatçı firmanın veya kuyumcunun patent damgasına bakınız.
-Aldığınız altının mutlaka faturasını alınız.
-Altın satın alırken, altının gram olarak ağırlığını, gram fiyatını ve gram işçiliğini öğreniniz. Gerekirse yapılan hesabı birde siz kontrol ederek sağlamasını yapınız.