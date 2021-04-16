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    • Ekonomi
    • 16.04.2021 14:31
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    • 16.04.2021 14:31
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    ilk yarıda yükseldi | 16 Nisan 2021 BIST100 endeksi son durum

    Haftanın ilk işlem gününde yükselişe devam etti. Piyasaları yakından takip edenler öğlen saatlerinde Borsa İstanbul'daki son durumu merak etmeye başladı. Bu bağlamda da "Borsa düştü mü, yükseldi mi?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Öğlen saatlerinde endeksi, yüzde 0,08 değer kazanarak 1.408,84 puana yükseldi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,98 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,39 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

    AA
    Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,08 değer kazanarak 1.408,84 puana yükseldi.

    Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,08 puan artışla 1.408,84 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,07 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,98 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,39 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

    Analistler, ekonomik aktiviteye ilişkin olumlu veriler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,6'nın altına gelmesinin küresel bazda pay piyasalarını desteklediğini, ABD ile Rusya arasında artan gerilimin etkilerinin de takip edildiğini söyledi.
        Haberler Ekonomi Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi | 16 Nisan 2021 BIST100 endeksi son durum