Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi

Günün ilk yarısında dalgalı seyreden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,08 puan artışla 1.408,84 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,07 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,98 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,39 ile finansal kiralama, faktoring oldu.