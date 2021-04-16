Tamamını Türk mühendisler geliştirdi! Dünya rekoru kırdı! TEI-TJ300 füze motorunda büyük başarı

Türkiye, bir yandan açık veya örtülü ambargolarla mücadele ederken diğer yandan da öz kaynaklarını ve yetişmiş insan gücünü kullanarak yerli ve milli çözümler geliştiriyor. Yürütülen bu çalışmalardan biri de Türkiye'nin ilk Orta Menzilli Füze Motoru olan TEI-TJ300.

2017'de TÜBİTAK, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ve Roketsan iş birliğiyle geliştirilmesine başlanan TEI-TJ300 turbojet motoru projesinde, hedeflenen performansın çok ötesinde sonuçlar ortaya çıktı. 230-250 mm sınıfındaki diğer rakip motorların en iyisi 250 mm çap ile en fazla 1250 newton seviyesinde itki üretirken TEI-TJ300 motoru, 240 mm çap ile 1342 newton itki kuvvetine ulaşarak bu sınıfta dünya rekoru kırdı.