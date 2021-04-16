TÜRK Nippon Sigorta, tamamlayıcı sağlık sigortası alanında sunduğu hizmetleri, işbirlikleri ile geliştirerek sürdürüyor. Türk Nippon Sigorta, PTT Sigorta ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında Posta ve Telgraf Teşkilatı ile Ulaştırma Bakanlığı çalışan yakınlarına tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) hizmeti sağlayacak. Kurum çalışan yakınları (anne, baba, eş, çocuk, kardeş), Türk Nippon Sigorta'nın TSS alanında vermiş olduğu ayrıcalıklı hizmetlerden yararlanabilecek.

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Baturalp Pamukçu, "İşbirliği kapsamında Posta ve Telgraf Teşkilatı ile Ulaştırma Bakanlığı çalışan yakınlarına TSS güvencesi sağlayacağız, sağlıkları hakkında endişelerini giderebilecekleri ayrıcalıklı hizmetlerimizden faydalanabilecekler" diye konuştu.