Ülkemize yapılan yatırımlardan birisi de Toyota'dan geldi. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, nisan ve mayıs aylarında yaklaşık bin kişinin işe başlatılmasını planlarken, ilerleyen aylarda ise her ay 200 civarı yeni çalışanı istihdam edecek. İşçi olarak Toyota bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar da başvuru yollarını sorguluyor. Peki Toyota işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Toyota işçi alımı başvuru şartları açıklandı mı?
2500 İŞÇİ ALINACAK
Avrupa'nın en önemli üretim üslerinden biri olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yıl sonuna kadar 2 bin 500 sözleşmeli çalışan alarak başarılı olan üretimini, ihracatını ve yüksek kalite düzeyini artırarak sürdürmeyi hedefliyor.
MEGİP kapsamında Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de işe alınacaklar için, 3 hafta süreli oryantasyon ve mesleki eğitim sonrası kursiyerlere 6 ay süreli sözleşmeli çalışan olma imkanı sağlanacak.
Ayrıca bu alımların bir kısmı 6 aylık çalışma sonrasında uygun görülmesi halinde firmada kadrolu çalışan olma imkanına da sahip olabilecekler. İşe alım için yetiştirilecek meslek grupları ise kalite kontrolcü, oto montajcı, nokta kaynakçısı, boya operatörü ve plastik mamuller imalatçı olarak açıklandı.