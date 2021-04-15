Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 15.04.2021 12:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.04.2021 12:52
    ABONE OL

    2.500 işçi alınacak! başvurusu nasıl yapılır? Toyota İŞKUR 2.500 işçi alımı başvuru şartları...

    başvurusu nasıl yapılır? TOYOTA Otomotiv Sanayi Türkiye İŞKUR’ dan 2.500 kişilik işgücü talebinde bulundu. Normalleşme sürecinde çalışan alımlarına hız verecek Toyota toplamda 2.500 işçi alacak. İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar da Toyota 2500 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, şartları açıklandı mı? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2.500 işçi alınacak! Toyota işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

    Ülkemize yapılan yatırımlardan birisi de Toyota'dan geldi. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, nisan ve mayıs aylarında yaklaşık bin kişinin işe başlatılmasını planlarken, ilerleyen aylarda ise her ay 200 civarı yeni çalışanı istihdam edecek. İşçi olarak Toyota bünyesinde çalışmak isteyen vatandaşlar da başvuru yollarını sorguluyor. Peki Toyota işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Toyota işçi alımı başvuru şartları açıklandı mı?

    2500 İŞÇİ ALINACAK

    Avrupa'nın en önemli üretim üslerinden biri olan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yıl sonuna kadar 2 bin 500 sözleşmeli çalışan alarak başarılı olan üretimini, ihracatını ve yüksek kalite düzeyini artırarak sürdürmeyi hedefliyor.

    MEGİP kapsamında Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'de işe alınacaklar için, 3 hafta süreli oryantasyon ve mesleki eğitim sonrası kursiyerlere 6 ay süreli sözleşmeli çalışan olma imkanı sağlanacak.

    Ayrıca bu alımların bir kısmı 6 aylık çalışma sonrasında uygun görülmesi halinde firmada kadrolu çalışan olma imkanına da sahip olabilecekler. İşe alım için yetiştirilecek meslek grupları ise kalite kontrolcü, oto montajcı, nokta kaynakçısı, boya operatörü ve plastik mamuller imalatçı olarak açıklandı.

        Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Başkan Yardımcısı Necdet Şentürk bu yılın üretim ve ihracat hedefi için alınması planlanan 2 bin 500 kişilik işgücü desteği için projeye destek veren paydaşlara ve İŞKUR'a destekleri dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.

        Öte yandan açıklamaya göre, mesleki eğitim projesine katılmak isteyen iş arayanların, 30 yaşın altında, en az lise mezunu, Sakarya, Kocaeli veya Düzce'de ikamet ediyor olması gerekiyor. Bu şartları taşıyan iş arayanlar, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'ye, Sakarya ve diğer illerin İŞKUR İl Müdürlükleri veya çevrim içi platformlar üzerinden başvuru yapabiliyor.

        TOYOTA İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Başvurular için herhangi bir duyuru henüz yapılmadı. Duyuru yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi 2.500 işçi alınacak! Toyota işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? Toyota İŞKUR 2.500 işçi alımı başvuru şartları...