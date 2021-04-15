Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Kıdemli Başkan Yardımcısı Necdet Şentürk bu yılın üretim ve ihracat hedefi için alınması planlanan 2 bin 500 kişilik işgücü desteği için projeye destek veren paydaşlara ve İŞKUR'a destekleri dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.

Öte yandan açıklamaya göre, mesleki eğitim projesine katılmak isteyen iş arayanların, 30 yaşın altında, en az lise mezunu, Sakarya, Kocaeli veya Düzce'de ikamet ediyor olması gerekiyor. Bu şartları taşıyan iş arayanlar, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'ye, Sakarya ve diğer illerin İŞKUR İl Müdürlükleri veya çevrim içi platformlar üzerinden başvuru yapabiliyor.