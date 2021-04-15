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    • 15.04.2021 12:19
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    ürünler kataloğu 16 Nisan 2021 Cuma! BİM aktüel ürünlerde yemek takımı büyük ilgi görüyor!

    Heyecanla beklenen ürünler kataloğu 16 Nisan 2021 Cuma yayınlandı ve vatandaşlar merakla incelemeye başladı. Özellikle Güral Porselen yemek takımındaki indirim dikkat çekiyor ve ilgi görüyor. BİM aktüel ürünlerde bu Cuma tencere seti, çaydanlık, cezve, tava çeşitleri, kaşık bıçak seti gibi daha pek çok mutfak gereçleri kampanyalı fiyatlarla satışa sunuluyor. Güncel BİM aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 16 Nisan 2021 Cuma!

    BİM aktüel ürünler kataloğu 16 Nisan 2021 Cuma yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından merakla incelenir oldu. En çok ziyaret edilen marketler zinciri her Salı ve Cuma birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuyor. Peki BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Yemek takımının yanı sıra diğer mutfak gereçleri, banyo ürünleri, nevresim, halı gibi daha farklı kategorilerde de kampanyalar var. Güncel BİM aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 NİSAN CUMA 2021

    tencereler

        tavalar

        yemek takımı

        masa örtüsü
            Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 16 Nisan 2021 Cuma! BİM aktüel ürünlerde yemek takımı büyük ilgi görüyor!