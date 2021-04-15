BİM aktüel ürünler kataloğu 16 Nisan 2021 Cuma yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından merakla incelenir oldu. En çok ziyaret edilen marketler zinciri her Salı ve Cuma birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuyor. Peki BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var? Yemek takımının yanı sıra diğer mutfak gereçleri, banyo ürünleri, nevresim, halı gibi daha farklı kategorilerde de kampanyalar var. Güncel BİM aktüel ürünler kataloğunu haberimizden inceleyerek alacaklarınızı belirleyebilirsiniz.