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    • Ekonomi
    • 16.04.2021 11:56
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    • 16.04.2021 11:56
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    halka arz ne zaman? kodu açıklandı mı? Talep toplama tarihi belli oldu mu?

    halka arz ne zaman? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. (SPK) 'nın halka arzına izin verdi. Halka arz öncesinde reklam filmi yayınlanan için talep toplama tarihi oldukça merak edilmeye başlandı. Bu gelişmelerin ardından Enerji halka arz ne zaman? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar!

    Biotrend Enerji halka arz ne zaman?

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları'nın halka arzına izin verdi. Halka arz öncesinde reklam filmi yayınlanan Biotrend Enerji için talep toplama tarihi oldukça merak edilmeye başlandı. Bu gelişmelerin ardından Biotrend Enerji halka arz ne zaman? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar!

    BIOTREND ENERJİ HALKA ARZA GİDİYOR

    Halka arzına onay çıkan Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları'nda Doğanlar Yatırım Holding'in (Doğanlar Yatırım) sahip olduğu 7.333.333 TL nominal değerli ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret'in (Maven Enerji) sahip olduğu 7.333.333 TL nominal değerli B grubu paylar halka arz edilecek.

    Fazla talep gelmesi halinde Doğanlar Yatırım Holding'in sahip olduğu 2.500.000 TL nominal değerli ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu 2.500.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 5.000.000 adet B grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek.

    1 TL nominal değerli paylar 16,50 TL ve 18 TL fiyat aralığından satışa sunulacak.

    Mevcut sermayesi 128.000.000 TL olan Biotrend, halka arzla beraber sermayesini 22.000.000 TL yükselterek 150.000.000 TL'ye çıkaracak.

        BİOTREND ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

        2021 sene sonunda Balıkesir'den Malatya'ya, Giresun'dan İskenderun'a kadar toplam 11 kentimizde 17 farklı tesisiyle atıkları elektriğe dönüştürmeyi hedefleyen Biotrend, yılın ilk yarısında halka arz edilmek üzere heyecanlı bir bekleyiş yaşıyor.

        Biotrend Enerji bünyesinde yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımların her biri sürdürülebilir bir dünya için büyük önem arz ediyor. Şirket bünyesinde atılan her adım, reklam kampanyasında altı çizilmek üzere sonraki nesillere daha yaşanılabilir ve temiz bir gelecek bırakmak adına izler taşıyor.
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