BİOTREND ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

2021 sene sonunda Balıkesir'den Malatya'ya, Giresun'dan İskenderun'a kadar toplam 11 kentimizde 17 farklı tesisiyle atıkları elektriğe dönüştürmeyi hedefleyen Biotrend, yılın ilk yarısında halka arz edilmek üzere heyecanlı bir bekleyiş yaşıyor.

Biotrend Enerji bünyesinde yenilenebilir enerji alanında yapılan yatırımların her biri sürdürülebilir bir dünya için büyük önem arz ediyor. Şirket bünyesinde atılan her adım, reklam kampanyasında altı çizilmek üzere sonraki nesillere daha yaşanılabilir ve temiz bir gelecek bırakmak adına izler taşıyor.