Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları'nın halka arzına izin verdi. Halka arz öncesinde reklam filmi yayınlanan Biotrend Enerji için talep toplama tarihi oldukça merak edilmeye başlandı. Bu gelişmelerin ardından Biotrend Enerji halka arz ne zaman? Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte konuyla ilgili tüm detaylar!
BIOTREND ENERJİ HALKA ARZA GİDİYOR
Halka arzına onay çıkan Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları'nda Doğanlar Yatırım Holding'in (Doğanlar Yatırım) sahip olduğu 7.333.333 TL nominal değerli ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret'in (Maven Enerji) sahip olduğu 7.333.333 TL nominal değerli B grubu paylar halka arz edilecek.
Fazla talep gelmesi halinde Doğanlar Yatırım Holding'in sahip olduğu 2.500.000 TL nominal değerli ve Maven Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu 2.500.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 5.000.000 adet B grubu payın ek satışı gerçekleştirilebilecek.
1 TL nominal değerli paylar 16,50 TL ve 18 TL fiyat aralığından satışa sunulacak.
Mevcut sermayesi 128.000.000 TL olan Biotrend, halka arzla beraber sermayesini 22.000.000 TL yükselterek 150.000.000 TL'ye çıkaracak.