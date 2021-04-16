TCMB'den yapılan açıklamada, "Kripto varlıkların ödemelerde kullanılmamasına yönelik düzenleme çalışması tamamlanmıştır" denildi.
TCMB duyurusunda,
"Kripto varlıklar;
- herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması,
- merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi,
- anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi,
- cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ile işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması,
gibi nedenlerle ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırmaktadır" uyarısı yapıldı.