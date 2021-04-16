16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller listesi! Evde bakım maaşları hangi illerde yattı?

16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşının yatıp yatmadığı merak edilen konulardan birisi oldu. Birçok ilde evde bakım maaşları yatırıldı. Vatandaşlar da kendi illerinde evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını araştırıyor. Haberimizden Nisan ayı evde bakım maaşı yatan illere ulaşabilirsiniz. İşte 16 Nisan evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı!
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!
Amasya
Kırklareli
Edirne
Bolu
Samsun
Aksaray
Sakarya
Ordu
Hatay
AntalyaAfyonkarahisar
İzmir
Balıkesir
Isparta
Konya
Diyarbakır
Manisa
Uşak
Adıyaman