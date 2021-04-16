6.500 EK İSTİHDAM

Mondelez International Türkiye'nin markası Kent, Ramazan Bayramı için planladığı üretimini tamamladı. Bayram dönemi için 11 bin tonluk üretim gerçekleştirdiklerini belirten Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, "Türkiye genelinde 35 bin satış noktasında bayram şekeri dağıtmaya ve bayram döneminde 6 bin 500 kişiye ek istihdam sağlamaya devam ediyoruz" dedi.