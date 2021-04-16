Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

     faizi değiştirmedi (Ekonomi haberleri)

    'nın yeni başkanı yönetimindeki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizde değişiklik yapılmadı. PPK, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19'da sabit tuttu. Bir önceki karar metninde yer alan 'uzun bir müddet sıkı duruş' ve 'gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır' ifadeleri, yeni metinde yer almadı.

    Merkez faizi değiştirmedi

    Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu yönetimindeki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizde değişiklik yapılmadı. PPK, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19'da sabit tuttu. Bir önceki karar metninde yer alan 'uzun bir müddet sıkı duruş' ve 'gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır' ifadeleri, yeni metinde yer almadı.

    6.500 EK İSTİHDAM
    Mondelez International Türkiye'nin markası Kent, Ramazan Bayramı için planladığı üretimini tamamladı. Bayram dönemi için 11 bin tonluk üretim gerçekleştirdiklerini belirten Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, "Türkiye genelinde 35 bin satış noktasında bayram şekeri dağıtmaya ve bayram döneminde 6 bin 500 kişiye ek istihdam sağlamaya devam ediyoruz" dedi.

    65 BİN TL HİBE FIRSATI
    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşların 65 bin lira tutarındaki hibe desteği başvurularının bugün sona ereceğini duyurdu. Başvuruların 11 Mart'ta başladığını belirten Selçuk, Proje başvurularını e-Devlet'e taşıyarak, online başvuru yapmalarını sağladık" dedi.

        VAKKO'DAN YARGICI İŞLEMİ
        Vakko Holding, Yargıcı'yı bünyesine katmaya hazırlanıyor. Vakko Holding açıklamasına göre; şirket 62 mağazası olan Yargıcı'yı bünyesine katmak için niyet mektubu imzaladı.

        BÜTÇE MART'TA FAZLA VERDİ
        Merkezi yönetim bütçesi, Şubat'ın ardından Mart'ta da fazla verdi. Bütçe, Mart'ta 23.7 milyar lira fazla verdi. Geçen yıl 32.4 milyar lira olan faiz dışı açık, bu yıl 37.9 milyar lira fazlaya döndü.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Ekonomi Merkez Bankası faizi değiştirmedi (Ekonomi haberleri)