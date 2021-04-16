Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu yönetimindeki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizde değişiklik yapılmadı. PPK, politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19'da sabit tuttu. Bir önceki karar metninde yer alan 'uzun bir müddet sıkı duruş' ve 'gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır' ifadeleri, yeni metinde yer almadı.
6.500 EK İSTİHDAM
Mondelez International Türkiye'nin markası Kent, Ramazan Bayramı için planladığı üretimini tamamladı. Bayram dönemi için 11 bin tonluk üretim gerçekleştirdiklerini belirten Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, "Türkiye genelinde 35 bin satış noktasında bayram şekeri dağıtmaya ve bayram döneminde 6 bin 500 kişiye ek istihdam sağlamaya devam ediyoruz" dedi.
65 BİN TL HİBE FIRSATI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşların 65 bin lira tutarındaki hibe desteği başvurularının bugün sona ereceğini duyurdu. Başvuruların 11 Mart'ta başladığını belirten Selçuk, Proje başvurularını e-Devlet'e taşıyarak, online başvuru yapmalarını sağladık" dedi.