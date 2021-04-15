Sık sık inişli çıkışlı hareketleriyle yatırımcısının kafasını karıştıran altın fiyatlarında hareketli seyir devam ederken gözler son fiyatlara çevrildi. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,28 artışla 458,00 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 450 bin 560 lirayı, en yüksek ise 454 bin 52 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 454 bin 52 liradan işlem gördü. Peki, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|452,00
|452,20
|457,80
|458,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.979,00
|3.000,00
|3.017,00
|3.038,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|412,20
|416,20
|417,50
|421,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.911,00
|2.931,00
|2.948,00
|2.968,00
|Yarım Ziynet
|1.455,00
|1.465,00
|1.474,00
|1.484,00
|Çeyrek Ziynet
|728,00
|733,00
|737,00
|742,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,28 artışla 458,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 742,00 lira, Cumhuriyet altını 3.038,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,28 yükselişle 458,00 liradan işlem gördü.