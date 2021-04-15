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    • Ekonomi
    • 15.04.2021 21:26
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    • 15.04.2021 21:26
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    15 Nisan ANLIK : ve çeyrek Yörünge değiştiriyor!

    Yatırım yapma amacıyla alan vatandaşlar gün içerisinde sık sık ndaki son duruma göz atıyor. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 450,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başladı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 21.15 itibarıyla 1.766 dolardan işlem görüyor. Peki, ve çeyrek İşte 15 Nisan anlık altın fiyatları

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Sık sık inişli çıkışlı hareketleriyle yatırımcısının kafasını karıştıran altın fiyatlarında hareketli seyir devam ederken gözler son fiyatlara çevrildi. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,28 artışla 458,00 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 450 bin 560 lirayı, en yüksek ise 454 bin 52 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 454 bin 52 liradan işlem gördü. Peki, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    ÇARŞAMBA PERŞEMBE
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 452,00 452,20 457,80 458,00
    Cumhuriyet Ata Lira 2.979,00 3.000,00 3.017,00 3.038,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 412,20 416,20 417,50 421,50
    Lira(Tam) Ziynet 2.911,00 2.931,00 2.948,00 2.968,00
    Yarım Ziynet 1.455,00 1.465,00 1.474,00 1.484,00
    Çeyrek Ziynet 728,00 733,00 737,00 742,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,28 artışla 458,00 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 742,00 lira, Cumhuriyet altını 3.038,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,28 yükselişle 458,00 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 454 BİN 52 LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 454 bin 52 liraya geriledi.

        Altın piyasasında, en düşük 450 bin 560 lirayı, en yüksek ise 454 bin 52 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 454 bin 52 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 74 milyon 364 bin 42,22 lira, işlem miktarı ise 2.372,38 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 78 milyon 998 bin 206,42 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

        ALTININ ONSU 1.765,25 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 21.15 itibarıyla 1.766 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,20 düşüşle 454 bin 52 liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,0510 lira, satışta 8,0833 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,0673 lira, satışta 8,0996 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1971, sterlin/dolar paritesi 1,3787, dolar/yen paritesi de 108,69 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,40 kazanımla 66,24 dolardan işlem görüyor.

        İş Yatırım'ın bülteninde de, "Güne 1745 dolar seviyesinden başlayan spot altında, ABD tahvillerindeki gerileme ve dolardaki değer kaybı sonrasında alımlar hızlandı ve günü yüzde 0.72 değer kazanarak 1745 dolar seviyesinden sonlandırdı" denildi ve eklendi:

        "Güne 24.82 dolar seviyesinde başlayan spot gümüş ise altındaki harekete paralel olarak düşen faizler ve açıklanan enflasyon verileri sonrasında 25.50 dolar seviyelerine yükseldi ve günü yüzde 2.19 değer kazanarak sonlandırdı. Londra Metal Borsası (LME) metallerinin hemen hepsinde ise pozitif seyir hakimdi. Bakır yüzde 0.43 ve Nikel yüzde 0.17 değer kazanarak günü sonlandırdı. Mayıs vadeli WTI (Batı Teksas) petrol, yüzde 0.80 değer kazanarak günü 60.18 dolar seviyesinden kapatırken, Haziran vadeli Brent petrol yüzde 0.62 yükselerek 63.67 dolar seviyesinden alıcı buldu."

        Ahlatcı Yatırım'ın günlük bülteninde, ons altında Nisan vadeli kontratın yüzde 0.80 yükselişle 1.747,10 düzeyinde tamamladığına işaret edilerek, "Dün gelen ABD enflasyonunda keskin bir yükseliş gösteren veriler, altına yönelik talebi enflasyon koruması olarak destekledikten ve verinin dolar üzerinde baskı oluşturmasının etkisiyle dün altın fiyatları bir haftanın daha düşük seviyesinden yükseldi" diye anımsatıldı.
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        Haberler Ekonomi 15 Nisan ANLIK altın fiyatları: 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Yörünge değiştiriyor!