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    • Ekonomi
    • 15.04.2021 13:31
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    • 15.04.2021 13:31
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    15 Nisan ne oldu? azaldı mı?

    15 Nisan için gözler Merkez Bankası'na çevrildi. azaldı mı? Merkez Bankası faiz kararı piyasaları yakından ilgilendiriyor. Döviz fiyatları ve banka faiz oranlarını etkileyecek Merkez Bankası faiz kararı 15 Nisan günü açıklanıyor. Peki, Merkez Bankası ? Faizler arttı mı?

    takvim.com.tr
    15 Nisan faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası son dakika faizler arttı mı azaldı mı?

    Merkez Bankası son dakika faiz kararı ne oldu? 15 Nisan Merkez Bankası faiz kararı açıklanıyor. Merkez Bankası'nın Nisan faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşecek toplantı sonrasında faiz kararı belli olacak. Peki faizler arttı mı azaldı mı?

    MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

    Karar henüz açıklanmadı. Saat 14:00 itibariyle Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak.

    GÖZLER FAİZ KARARINDA

    Yurt içinde piyasaların gözü bugün TCMB'de gerçekleştirilecek Para Politikları Kurulu toplantısında.

    TCMB metninde yapılacak değişiklikler de yakından takip ediliyor.

    Piyasa beklentisi herhangi bir değişikliğin olmayacağı yönünde.

    Merkez Bankası'nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre Nisan ayı Para Politikası Kurulu toplantısı bugün (15 Nisan 2021) gerçekleştirilecek.

    PPK yeni başkan Kavcıoğlu'nun başkanlığında açıklanacak ilk faiz kararı olacak.

    Nisan ayı faiz kararı öncesi faizler yüzde 19 bandında yer alıyor.

    2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17'lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarılmıştı.

        Kavcıoğlu daha önce yaptığı açıklamada, "TCMB kanunla belirlenmiş görev ve yetkilileri çerçevesinde para politikası araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlıyız. Bu hedefe varmak için kararlı ve azimli bir şekilde davranacağız. Elimizdeki araçları bağımsız şekilde kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

        Para politikasının sade şekilde uygulanmaya devam edileceğini belirten Kavcıoğlu, "Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Hedeflediğimiz düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için önkoşul olduğunun farkındayım" diye konuştu.

        Dolar/TL, küresel düzeyde doların geri çekilmesi ile Merkez Bankası'nın bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi gevşedi. Türk Lirası, diğer gelişmekte olan ülke para birimleriyle birlikte küresel piyasalarda zayıflayan dolara karşı değer kazandı.
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