15 Nisan faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası son dakika faizler arttı mı azaldı mı?

Kavcıoğlu daha önce yaptığı açıklamada, "TCMB kanunla belirlenmiş görev ve yetkilileri çerçevesinde para politikası araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlıyız. Bu hedefe varmak için kararlı ve azimli bir şekilde davranacağız. Elimizdeki araçları bağımsız şekilde kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Para politikasının sade şekilde uygulanmaya devam edileceğini belirten Kavcıoğlu, "Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Hedeflediğimiz düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için önkoşul olduğunun farkındayım" diye konuştu.