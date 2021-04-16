İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı tarafından son dakika açıklaması geldi ve AVM-mağaza çalışma saatleri değişti! Avdagiç, "İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati değişmiştir" açıklamasında bulundu. Peki, İstanbul'da AVM'ler saat kaçta kapanacak? AVM, cadde mağazaları, dükkanlar yeni kapanış saati kaç? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!
İSTANBUL'DA AVM'LER KAÇTA KAPANACAK? İSTANBUL'DA AVM'LERİN KAPANIŞ SAATİ GÜNCELLENDİ
İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır. Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz."
Avdagiç, bir önceki paylaşımında, "İstanbul Valimiz ile yaptığımız görüşmeler sonunda Valiliğimizin talepleri doğrultusunda; AVM ile cadde mağazalarının kapanma saati 17.00, semt dükkanlarının kapanma saati 17.30 olarak belirlenmiştir. Bu zor dönemde vakaları azaltmak için fedakarlık gerekiyor" demişti.