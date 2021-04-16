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    • 16.04.2021 11:57
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    Değişti! 'da AVM'ler saat kaçta açılıp kapanacak? AVM, cadde mağazaları, dükkanlar yeni kapanış saati 2021!

    'da AVM ve mağazalar kaçta açılıp kapanacak? Sorusu sonrası yeniden gündeme geldi. Konuyla ilgili Yönetim Kurulu Başkanı tarafından son dakika açıklaması geldi ve AVM-mağaza çalışma saatleri değişti! İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Avdagiç, “miz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati değişmiştir" açıklamasında bulundu. Peki, AVM, cadde mağazaları, dükkanlar yeni kapanış saati kaç? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

    takvim.com.tr
    İstanbul'da AVM'ler saat kaçta açılıp kapanacak?

    İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı tarafından son dakika açıklaması geldi ve AVM-mağaza çalışma saatleri değişti! Avdagiç, "İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati değişmiştir" açıklamasında bulundu. Peki, İstanbul'da AVM'ler saat kaçta kapanacak? AVM, cadde mağazaları, dükkanlar yeni kapanış saati kaç? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

    İSTANBUL'DA AVM'LER KAÇTA KAPANACAK? İSTANBUL'DA AVM'LERİN KAPANIŞ SAATİ GÜNCELLENDİ

    İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

    "İstanbul Valimiz ile yapılan son görüşmede alınan bilgiye göre tüm mağaza ve dükkanların kapanma saati 17.30 olacaktır. Bu sayede mesai çıkışından sonra sokağa çıkış yasağı öncesi alışveriş için makul bir süre sağlanmıştır. Pandemiyi beraber yeneceğiz."

    Avdagiç, bir önceki paylaşımında, "İstanbul Valimiz ile yaptığımız görüşmeler sonunda Valiliğimizin talepleri doğrultusunda; AVM ile cadde mağazalarının kapanma saati 17.00, semt dükkanlarının kapanma saati 17.30 olarak belirlenmiştir. Bu zor dönemde vakaları azaltmak için fedakarlık gerekiyor" demişti.

        RAMAZAN'DA ALINAN YENİ TEDBİRLER!

        Başkan Erdoğan, Ramazan ayının ilk 2 haftası geçerli olacak kısmi kapanmayı duyurdu.Hafta içi sokağa çıkma saatleri akşam 19.00 sabah 05.00 olarak güncellendi. 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması yeniden getirildi. Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyeceği bildirildi.

        Bununla birlikte yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek. Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecek.

        Ayrıca kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi. Oteller sadece kendi müşteriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verecek. Uygulama, 14 Nisan akşamı saati itibarıyla başladı.
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        Haberler Ekonomi Değişti! İstanbul'da AVM'ler saat kaçta açılıp kapanacak? AVM, cadde mağazaları, dükkanlar yeni kapanış saati 2021!