AXA'dan 5 kişilk gruba sülale indirimi

AXA Sigorta, tamamlayıcı sağlık sigortasının sunduğu hizmetlerine ek olarak sigorta sahiplerinin 5 ile 20 kişi arasında grubunu oluşturanlar için yüzde 10 'Sülale İndirimi' fiyat avantajı sağlıyor. 'Sülale İndirimi' kapsamında, tamamlayıcı sağlık sigortasının fiyat avantajlarına ek olarak yüzde 10 oranında ek bir indirim tanımlanıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran herkes minimum 5, maksimum 20 kişilik bir grup oluşturarak, akrabalık durumuna bakılmaksızın Sülale İndirimi'nden yararlanılabilecek.

Axa Sigorta Pazarlama Direktörü Alper Tanyer, "Axa Sigorta olarak 'insanların daha iyi bir yaşam sürmelerine katkı sağlama' misyonuyla çalışıyoruz. İnsanların hayatında yalnızca hasar anında zararı ödeyen şirket olmanın ötesine geçmek, hayallerini gerçekleştirirken her zaman güvenebilecekleri bir çözüm ortağı olmak en öncelikli hedefimiz" dedi.

Sektörde yer alan 'Aile Paketi'ni farklı bir noktaya taşımak istediklerini, toplumumuzda yer alan geniş aile, yani 'sülale' kavramından yola çıktıklarını anlatan Tanyer, şöyle konuştu: "Geçen yıl Mart'ta aile indiriminde yüzde 7.5 oranını yüzde 10'a çıkardık. 'Sülale İndirimi' ile tamamlayıcı sağlık sigortası müşterilerimizin herhangi bir akrabalık ilişkisi şartı olmaksızın sevdiklerini de düşünerek sağlıklarını korumak adına bir adım atmalarında destek olmak istedik."