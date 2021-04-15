Bu sayede daha fazla engellimizin girişimciliğine destek olmak istiyoruz. Bakanlık olarak engelli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Biliyoruz ki hayaller engelsizdir" ifadelerini kullandı.

E-DEVLET ENGELLİ HİBE DESTEĞİ BAŞVURU SAYFASI