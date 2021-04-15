Şubeye giderken dikkat! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, ING, QNB banka çalışma saatleri kaç oldu?

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet veriyordu. Daha önce yapılan son açıklamayla beraber Ziraat Bankası çalışma saatleri 4 Mart 2021 tarihinden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.

VAKIFBANK

Vakıfbank tarafından müşterilerine gönderilen 14 Nisan 2021 tarihli mesajda

"Değerli müşterimiz, tüm Şubelerimiz 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.