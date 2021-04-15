Şubeye giderken dikkat! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, ING, QNB banka çalışma saatleri kaç oldu?

2021 Nisan ayı banka çalışma saatleri değişti. Kısmi kapanma düzenlemesinin ardından bankaların açılış ve kapanış saatlerinde düzenlemeye gidildiği öğrenildi. Bankalar müşterilerine SMS ya da e-mail göndererek bilgilendirme yapıyor, açılış, kapanış ve öğle saatleri de merak ediliyor. Peki, banka çalışma saatleri kaç oldu? İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, ING, QNB ve diğer bankaların çalışma saati!
BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ OLDU?
İŞ BANKASI
Türkiye İş Bankası tarafından müşterilerine şu bilgilendirme mesajı gönderildi:
"Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."
QNB FİNANSBANK
QNB Finansbank tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir"
GARANTİ BBVA
Garanti BBVA ise bu açıklamayı yaptı:
"Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz"