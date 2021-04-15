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    • Ekonomi
    • 15.04.2021 09:04
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    • 15.04.2021 09:04
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    Şubeye giderken dikkat! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, ING, QNB kaç oldu?

    Kısmi kapanma döneminin başlamasıyla birlikte tüm kurumlarad olduğu gibi bankalarda da çalışma saatlerine yeni düzenlemeler getiriliyor. Müşterilerin ve çalışanların sağlıklarını korumak adına nde değişiklik yapıldığı öğrenildi. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, ING, QNB ve diğer bankaların çalışma saatleri sorgulanıyor. Peki, banka çalışma saatleri kaç oldu? kaçta kapanıyor? İşte yanıtı!

    takvim.com.tr
    Şubeye giderken dikkat! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, ING, QNB banka çalışma saatleri kaç oldu?

    2021 Nisan ayı banka çalışma saatleri değişti. Kısmi kapanma düzenlemesinin ardından bankaların açılış ve kapanış saatlerinde düzenlemeye gidildiği öğrenildi. Bankalar müşterilerine SMS ya da e-mail göndererek bilgilendirme yapıyor, açılış, kapanış ve öğle saatleri de merak ediliyor. Peki, banka çalışma saatleri kaç oldu? İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, ING, QNB ve diğer bankaların çalışma saati!

    BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ OLDU?

    İŞ BANKASI

    Türkiye İş Bankası tarafından müşterilerine şu bilgilendirme mesajı gönderildi:

    "Değerli müşterilerimiz, sizlerin, çalışanlarımızın ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren saat 10:00-12:30 /13:30-16:30 olacak şekilde değiştirilmiştir."

    QNB FİNANSBANK

    QNB Finansbank tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

    "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ile 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir"

    GARANTİ BBVA

    Garanti BBVA ise bu açıklamayı yaptı:

    "Değerli Müşterilerimiz, Şubelerimiz 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren geçici olarak 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.30 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacak. Sağlıklı günler dileriz"

        AKBANK

        Yeni kararların ardından birçok banka, güncel çalışma saatlerini müşterilerine duyurdu. Akbank tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

        "Sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren şubelerimizde 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vereceğiz."

        Akbank daha önce müşterilerine gönderdiği son bilgilendirme mesajında 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verileceğini duyurmuştu.

        DENİZBANK

        Denizbank tarafından müşterilere şu mesajı gönderdi:

        "Değerli Müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 12 Nisan Pazartesi itibariyla şubelerimizdeki mesai saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:30 olarak değişmiştir."

        Denizbank tarafından gönderilen önceki son bilgilendirme mesajı ise şuydu:

        "Değerli Müşterimiz, 14 Ocak Perşembe itibariyla şubelerimizdeki mesai saatlerinin 09:00 - 17:00 olarak düzenlendiğini bilginize sunarız. Bankacılık işlemlerinizi öncelikli olarak MobilDeniz, Internet şubemiz, DenizKartım ve fastPay uygulamaları üzerinden veya ATM'lerimizden gerçekleştirebilirsiniz."

        ZİRAAT BANKASI

        Ziraat Bankası 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet veriyordu. Daha önce yapılan son açıklamayla beraber Ziraat Bankası çalışma saatleri 4 Mart 2021 tarihinden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.

        VAKIFBANK

        Vakıfbank tarafından müşterilerine gönderilen 14 Nisan 2021 tarihli mesajda

        "Değerli müşterimiz, tüm Şubelerimiz 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

            HALKBANK

            Halk Bankası tarafından müşterilerine gönderilen 14 Nisan 2021 tarihhli mesajda "Değerli müşterimiz, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla, 14.04.2021 Çarşamba gününden itibaren şube çalışma saatlerimiz 09.30-12.30 ve 13.30-16.30 olacak şekilde değiştirilmiştir." denildi.

            YAPI KREDİ

            Yapı Kredi Bankası müşterilerine gönderdiği son bilgilendirme mesajında:

            "Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.

            TEB

            TEB Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle:

            "Degerli Musterimiz, Subelerimiz 03.12.2020 tarihi itibariyla hafta ici her gun 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasinda hizmet verecektir. Bankacilik islemlerinizi hizlica yapabilmek icin oncelikli olarak CEPTETEB Internet Subesi ve mobil bankacilik uygulamamizdan faydalanabilirsiniz."

            ING

            ING Bank, 12 Ocak 2021 tarihinde müşterilerine gönderdiği mesajda

            "Geçici bir süre ile değişen şube çalışma saatlerimizi yeniden düzenledik. Artık subelerimizde, 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vereceğiz." denildi.

            HSBC

            HSBC tarafından yapılan açıklama şöyle:

            HSBC, internet sitesinden yaptığı açıklamada "18 Ocak Pazartesi günü itibarıyla tüm şublerimiz hafta içi her gün 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasında müşteri ziyaretlerine açık olacaktır
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            Haberler Ekonomi Şubeye giderken dikkat! Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, ING, QNB banka çalışma saatleri kaç oldu?