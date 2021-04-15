5 milyar dolarlık düğüm çözülüyor! Kısa sürede normale dönecek

'KISA SÜREDE NORMALE DÖNER'

Mehmet Erdal Eren, Başbakan Dibeybe ve bazı bakanları ülkede iş yaptıkları yıllardan tanıdıklarına dikkat çekerken, bu nedenle Libya ile ilişkilerinin kısa sürede normale dönebileceğine inandıklarını ifade etti. Toplantıda problemlerin çözümü için öneriler sunduklarını kaydeden Eren, şunları söyledi:

"Sorunları, alacakları aşamalı şekilde çözmek istediklerini ifade ederlerken, Türk yatırımcıları, müteahhitleri acilen sağlık, enerji ve yarım kalmış projelerin tamamlanması ile yeni konut ihtiyacı gibi alanlara davet ettiler.

Bakan Ruhsar Pekcan geçtiğimiz yıl 13 Ağustos'ta imzalanan mutabakat ile önemli bir başarıya imza atmıştı. Problemi olan firmalarımızın, sorunlarını ilgili idarelerce teyidi, çözümü konusunda izlenecek yollara dair bir aşama kaydedilmişti. Buradaki görüşmemizde zaptın işlerliğe kavuşturulmasını istedik. Buna sahip çıkacaklarını ifade ettiler."