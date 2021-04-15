5 milyar dolarlık düğüm çözülüyor! Kısa sürede normale dönecek

Libya'nın şubat ayında oluşturulan Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin, beraberinde 14 bakanla birlikte Türkiye'ye gelişi, özellikle yurt dışı müteahhitlik hizmeti veren firmalara umut oldu.
Yurt dışında iş yapan müteahhit firmalar ve üye birlikleri Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) önceki gün İstanbul'da Başbakan Dibeybe ve bakanlarla bir araya geldi. TMB Başkanı Mehmet Erdal Eren, çözüm için Başbakan Dibeybe ve tüm heyetin olumlu niyetlerini aldıklarını belirtirken, aşamalı olarak zararların tazmini ve ödemeler konusunda da adımlar atılacağı mesajını aldıklarını vurguladı.
Eren, "Başbakan Dibeybe, pek çok firmamızı yakinen tanıyan, bizlerin Libya'da çok büyük işler yaptığı zamanlardan bilen bir isim. Bu nedenle bizlerin yeniden Libya'da yatırım yapmalarını, müteahhitlik işlerini üstlenmemizi istiyor. Zamanla, müzakereler hatta çalıştaylarla çözüm konusunda adımların atılacağını da iletti" dedi.
BÜYÜK ZARAR OLUŞTU
Türkiye'nin yurt dışındaki ilk müteahhitlik pazarı olan Libya'da, 2011 yılında başlayan iç karışıklık nedeniyle Türk firmalara büyük zararlar oluşmuştu.
Türk müteahhitlik firmaları, şantiyelerinin yakılarak yağmalanması sonucunda işlerini yarım bırakmak ve ülkede çalışan 25 bin kadar Türk işçisiyle Türkiye'ye geri dönmek zorunda kalmıştı. Firmaların Libya'daki yarım kalmış projelerinin toplam tutarı 19 milyar dolar iken; 1.5 milyar dolarlık tahsil edilmemiş hakediş alacakları, 1.7 milyar dolarlık devam eden işlere ait avans ve kesin teminat tutarı, ayrıca 1.4 milyar dolar tahmini makine, ekipman vb. envanter ile diğer zararlardan kaynaklı alacakları var.