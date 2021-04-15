KARAR SONRASI DOLAR VE EURO
Karar sonrası dolar/TL 8,05-8,08 seviyelerinde değerlenirken Euro/TL ise 9,65 civarında işlem görüyor.
Dolar endeksi, üst üste 3 günlük düşüşün ardından bugün 91,6 seviyelerinde yatay seyrederken, euro/dolar paritesi 1,1980 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından alıcı buluyor.
GEÇEN AY YÜZDE 17'DEN YÜZDE 19'A YÜKSELTİLMİŞTİ
Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmişti.
MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 89 MİLYAR 321 MİLYON DOLAR OLDU
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 875 milyon dolar artarak 89 milyar 321 milyon dolara ulaştı.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 9 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 292 milyon dolar artışla 49 milyar 377 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 2 Nisan'da 48 milyar 85 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 583 milyon dolar artarak 39 milyar 361 milyon dolardan 39 milyar 944 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 875 milyon dolar artarak 87 milyar 446 milyon dolardan 89 milyar 321 milyon dolara yükseldi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|31.01.2020
|27.520
|74.856
|102.376
|28.02.2020
|30.411
|77.414
|107.825
|27.03.2020
|31.325
|64.081
|95.406
|30.04.2020
|34.786
|51.457
|86.243
|29.05.2020
|36.667
|54.360
|91.027
|26.06.2020
|38.821
|51.417
|90.238
|30.07.2020
|43.572
|46.673
|90.245
|28.08.2020
|43.042
|41.594
|84.636
|25.09.2020
|41.097
|42.420
|83.517
|23.10.2020
|43.265
|45.086
|88.351
|27.11.2020
|40.299
|43.899
|84.198
|31.12.2020
|43.241
|49.965
|93.206
|29.01.2021
|42.169
|53.367
|95.536
|26.02.2021
|40.719
|54.495
|95.214
|26.03.2021
|39.746
|50.894
|90.640
|2.04.2021
|39.361
|48.085
|87.446
|9.04.2021
|39.944
|49.377
|89.321