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    • Ekonomi
    • 15.04.2021 12:56
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    • 15.04.2021 14:54
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    SON DAKİKA: ne oldu? TCMB kararı açıkladı: Yüzde 19'da sabit tutuldu

    Son dakika haberine göre, piyasalar tarafından merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet (TCMB) açıklandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

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    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 19 düzeyinde sabit tuttu.




    YÜZDE 19 DÜZEYİN SABİT TUTULDU
    TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini yüzde 19 düzeyinde sabit tutmaya karar verdiği bildirildi.

    Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası açıklaması...

    Duyuruda, salgına bağlı olarak geçen yıl sert daralan küresel ekonominin, destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin etkisiyle toparlanmaya devam ettiği belirtilerek, bu iyileşme sürecind, özellikle imalat sanayi faaliyeti ve küresel ticaretteki ivmelenmenin belirleyici olduğu kaydedildi.


    Emtia fiyatlarındaki artış eğiliminin hız kestiğine işaret edilen duyuruda, yükselen küresel enflasyon beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkilerinin önemini koruduğu vurgulandı.

        Salgının sınırlayıcı etkilerine rağmen iç ve dış talep kaynaklı olarak yurt içi iktisadi faaliyetin güçlü seyrettiği aktarılan duyuruda, "İmalat sanayi faaliyeti kuvvetli bir ivme sergilerken, salgın kısıtlamalarından olumsuz etkilenen hizmet sektörlerindeki zayıf seyir sürmektedir. Bununla birlikte salgının gidişatı ve aşılama sürecine bağlı olarak iktisadi faaliyet üzerinde her iki yönde riskler bulunmaktadır. İhracattaki artış ve altın ithalatındaki gerilemeye rağmen güçlü iç talep ve emtia fiyatları cari işlemler dengesini olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Ticari kredilerde ılımlı bir seyir gözlenirken, finansal koşullardaki sıkılaşmaya rağmen bireysel kredi büyümesinde yükseliş eğilimi görülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Talep ve maliyet unsurları, bazı sektörlerdeki arz kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyelerin, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerinde risk oluşturmaya devam ettiği belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:




        "Mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşeceği öngörülmektedir. Bu doğrultuda Kurul, politika faizini sabit tutarak sıkı parasal duruşun korunmasına karar vermiştir. TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.



            Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir.

            Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke risk primlerindeki düşüş, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyecektir. Böylelikle yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uygun zemin oluşacaktır."


            ÖZET 5 İŞ GÜNÜ İÇİNDE YAYIMLANACAK
            Duyuruda, Kurul'un kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edeceği vurgulanarak, PPK toplantı özetinin 5 iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.


            KARAR SONRASI DOLAR VE EURO
            Karar sonrası dolar/TL 8,05-8,08 seviyelerinde değerlenirken Euro/TL ise 9,65 civarında işlem görüyor.

            Dolar endeksi, üst üste 3 günlük düşüşün ardından bugün 91,6 seviyelerinde yatay seyrederken, euro/dolar paritesi 1,1980 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından alıcı buluyor.


            GEÇEN AY YÜZDE 17'DEN YÜZDE 19'A YÜKSELTİLMİŞTİ
            Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmişti.

            MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 89 MİLYAR 321 MİLYON DOLAR OLDU
            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 875 milyon dolar artarak 89 milyar 321 milyon dolara ulaştı.

            TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

            Buna göre, 9 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 292 milyon dolar artışla 49 milyar 377 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 2 Nisan'da 48 milyar 85 milyon dolar seviyesindeydi.

            Söz konusu dönemde altın rezervleri, 583 milyon dolar artarak 39 milyar 361 milyon dolardan 39 milyar 944 milyon dolara çıktı.

            Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 875 milyon dolar artarak 87 milyar 446 milyon dolardan 89 milyar 321 milyon dolara yükseldi.

            TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

            Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
            31.01.2020 27.520 74.856 102.376
            28.02.2020 30.411 77.414 107.825
            27.03.2020 31.325 64.081 95.406
            30.04.2020 34.786 51.457 86.243
            29.05.2020 36.667 54.360 91.027
            26.06.2020 38.821 51.417 90.238
            30.07.2020 43.572 46.673 90.245
            28.08.2020 43.042 41.594 84.636
            25.09.2020 41.097 42.420 83.517
            23.10.2020 43.265 45.086 88.351
            27.11.2020 40.299 43.899 84.198
            31.12.2020 43.241 49.965 93.206
            29.01.2021 42.169 53.367 95.536
            26.02.2021 40.719 54.495 95.214
            26.03.2021 39.746 50.894 90.640
            2.04.2021 39.361 48.085 87.446
            9.04.2021 39.944 49.377 89.321
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