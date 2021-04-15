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    • Ekonomi
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    • 15.04.2021 09:08
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    , Hazineye ait 7 ildeki 19 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek

    Hazine ve Maliye Bakanlığı Başkanlığı, Hazineye ait 7 ilde bulunan 19 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek. Buna göre, Adana, Ankara, Aydın, Kilis, Malatya, Mersin ve Şanlıurfa da bulunan 19 taşınmaza ilişkin ihaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

    Hazineye ait 19 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek

    Kurumun özelleştirme süreçlerine ilişkin yatırımcılara duyurusu 'de yayımlandı.

    Buna göre, Adana, Ankara, Aydın, Kilis, Malatya, Mersin ve Şanlıurfa da bulunan 19 taşınmaza ilişkin ihaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek.

    Gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.

    İhalelere gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları (OGG), kooperatiflerle kuruluş belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernek ve vakıflar katılabilecek. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilecek.

    Teklif sahiplerinden ihalelere katılabilmesi için ilanda belirtilen tutarlarda geçici teminat alınacak. İhale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek.

    İllere ve taşınmazlara göre değişen ihalelerdeki son teklif verme, geçici teminat ve ihale şartnamesi bedelleri de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısındaki duyuruda yer alıyor.

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    Haberler Ekonomi Özelleştirme İdaresi, Hazineye ait 7 ildeki 19 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek