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    • Ekonomi
    • 15.04.2021 09:34
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    • 15.04.2021 09:34
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    kaçta kapanıyor? BİM A101 ŞOK Migros Carrefour kaç oldu?

    kaçta kapanıyor? vatandaşlar tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Sokağa çıkma yasağının değişmesiyle birlikte market çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. Alışverişlerini tamamlamak isteyen vatandaşların bu saatlere dikkat etmesi gerekiyor. Peki marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

    takvim.com.tr
    Marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? BİM A101 ŞOK Migros Carrefour market çalışma saatleri...

    Market çalışma saatleri kaç? Marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? BİM A101 ŞOK Migros Carrefour market çalışma saatleri vatandaşların araştırdığı konulardan birisi oldu. Markete gidip alışveriş yapacak vatandaşlar market çalışma saatlerinin değişip değişmediğini merak ediyor. İşte yeni sokağa çıkma yasağına bağlı olarak market çalışma saatleri!

    MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇ?

    * Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

    Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

    * Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

    65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.

    * Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

        * Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

        * Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.

        Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.
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        Haberler Ekonomi Marketler kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? BİM A101 ŞOK Migros Carrefour market çalışma saatleri kaç oldu?