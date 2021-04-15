Emeklilerin bayram ikramiyesine zam! İki emekli maaşa iki ikramiye var mı? Yeni emekliler bayram ikramiyesi alabilecek mi?

2018 yılında yapılan düzenleme ile emeklilere ramazan ve kurban bayramı olmak üzere senede iki kere, bayram öncesi biner liralık ikramiye verilmeye başlandı. Böylece emeklilere, bu seneye kadar, senede iki bin lira ikramiye ödendi. Bu sene de emekliler, dul ve yetim aylığı alanlarla birlikte yaklaşık 13 milyona yakın kişiye bayram ikramiyesi ödenecek.