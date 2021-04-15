Galata Wind halka arz hangi bankada? Galata Wind hisse fiyatı ne kadar? Galata Wind hisse alma işlemleri başladı. 15-16 Nisan tarihleri arasında Galata Wind halka arz talep toplama süreci yapılıyor. Hisselere yoğun ilgi gösterilmesi beklenirken, Galata Wind halka arz hangi bankada yapılır? İşte detaylar...
GALATA WİND HALKA ARZ HANGİ BANKADA?
Galata Wind Enerji halka arz talep toplama taihleri 15-16 Nisan 2021 olarak belirlendi.
GALATA WIND HİSSE FİYATI NE KADAR?
Bir lot payın nominal değeri 1 TL (100 ADET 1 KR DEĞERİNDE PAY) olup, 1 TL nominal değerli paylar 5,06 TL'den satışa sunulacaktır.
Galata Wind halka arz süreci, pek çok banka aracılığıyla gerçekleşebilecek. Halka arz fiyatı olarak belirlenen 5,06 TL'ye göre ek satış hakkının tamamının kullanılması durumunda halka arz büyüklüğü 811.813.446,40 TL olacak.
Galata Wind Enerji A.Ş. Genel Müdürü Burak Kuyan'ın konuyla ilgili verdiği bilgiye göre Galata Wind Enerji A.Ş.'nin %25'ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet payları halka arz edilecek. Ayrıca buna ilave olarak "ek satış" hakkı kullanımı kapsamında Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin yüzde 5'ini temsil eden 2.673.957.000 adet paylarının "ek satışı" yapılabilecek. Bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.'nin toplam sermayesinin %30'unu temsil eden 16.043.7