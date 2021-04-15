Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk hava-hava füzesi Bozdoğan'ın hedefini başarıyla imha ettiğine dair videoyu geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından 'Gençlere maşallah' notuyla paylaştı.
Ülkemizin Göktuğ projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan'ın üstleneceği görevleri, muadillerine göre avantajlarını ve en önemlisi de bu sac ayağının ekonomi boyutunu Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin anlattı.
GÖKTUĞ PROJESİNDE TEMEL HEDEF NE?
Bahsi geçen Bozdoğan füzesi aslında tek bir çalışmanın değil, Gökdoğan ile beraber yeni bir kabiliyetin meyvelerinden biri. Her iki çalışmayı da kapsayan projenin ismi ise Göktuğ…