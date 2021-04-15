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    • Ekonomi
    • 15.04.2021 17:40
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    • 15.04.2021 17:40
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    15 Nisan CANLI döviz kurları: ve Dolar, ve sterlin kaç TL oldu?

    Döviz kurlarında özellikle son saatlerde son durumun ne olduğu merakla araştırılan konulardan birisi oldu. İstanbul serbest piyasada 8,0850 liradan güne başladı. Serbest piyasada açılış saatlerinde 9,7000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,7020 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,0990 lira, avronun satış fiyatı ise 9,6970 lira olmuştu. Peki, 15 Nisan canlı döviz kurlarında son durum nedir? Dolar ve Dolar, ve sterlin kaç TL oldu? İşte son gelişmeler...

    Dolar ve euro ne kadar oldu?

    Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatlarını merak edenler kapanış saatleriyle birlikte konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Dün en düşük 8,0299 ve en yüksek 8,1326 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 8,0794'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne de düşüşle başladı. Peki, dolar ve euro ne kadar? Dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu? İşte 15 Nisan canlı döviz kurları

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    ALTININ KİLOGRAMI 454 BİN 52 LİRAYA GERİLEDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 454 bin 52 liraya geriledi.

    Altın piyasasında, en düşük 450 bin 560 lirayı, en yüksek ise 454 bin 52 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 454 bin 52 liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 74 milyon 364 bin 42,22 lira, işlem miktarı ise 2.372,38 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 78 milyon 998 bin 206,42 lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

    ASYA BORSALARINDA KARIŞIK BİR SEYİR İZLENİYOR

    Asya borsaları karışık seyretti. Analistler, küresel bazda açıklanmaya başlanan ilk çeyrek finansal sonuçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bazı ülkelerde hızla artan vaka sayısı ve aşılama çalışmalarındaki gelişmelerle Asya piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

    Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,07 değer kazancıyla 29.642 seviyesine çıkarken, Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 108,8 seviyelerinde dengelendi.

    Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,5 azalarak 3.399 puandan işlem görürken, Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,38 yükselişle 3.194 puandan tamamladı.

    Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,6 azalışla 48.277 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,5 düşüşle 28.760 seviyelerinde bulunuyor.

        AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI

        Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,30 artarak 437,84 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,36 değer kazanarak 15.263 puan oldu.

        İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 artışla 6.963 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,17 yükselişle 8.603 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 yükselerek 6.216 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,14 primle 24.609 puanda bulunuyor.

        Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde, 1,1984 seviyesinden işlem görüyor.

        Analistler, Avrupa piyasalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları ile ilgili gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar ile açıklanmaya başlayan ilk çeyrek finansal sonuçların takip edileceğini bildirdi.

        Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi, beklentiler doğrultusunda martta bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

        PETROL VE ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

        Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 2021 yılına ilişkin petrol talebi öngörülerini yukarı yönlü güncellemesiyle, Brent petrolün varil fiyatı 66 doları, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 63 doları aşarak bir aylık dönemin zirvesine yakın düzeye çıktı.

        Altın fiyatları da, büyük para birimleri karşısında gerileyen dolardaki zayıflamanın etkisiyle hafif yükselirken, emtia piyasalarında yatırımcılar ABD ekonomisindeki toparlanmanın hızına ilişkin önemli veriler olan işsizlik maaş başvuruları ve Mart ayı perakende satışlar verisine odaklandılar.

        Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Çarşamba günü açıklanan aylık raporuna göre, küresel petrol talebinin 2021 yılında günde ortalama 5.7 milyon varil artışla 96.7 milyon varile yükselecek.

            IEA'nın raporunda, son dönemdeki "daha iyi ekonomik tahminler"in yanında, yeni verilerin daha güçlü gelmelerine bağlı olarak, petrol talebindeki artış öngörüsünün günde 230,000 varil yükseltildiğine işaret edildi ve buna karşın, dünyanın birçok yerindeki Covid-19 vakalarındaki artışa bağlı olarak piyasanın "kırılganlığının" sürdüğü de vurgulandı.

            IEA raporuna göre, ABD'de ağır kış koşulları nedeniyle ara verilen petrol üretiminin yeniden başlamasının da etkisiyle Mart ayında küresel petrol üretiminin günde ortalama 1.7 milyon varil artışla 92.9 milyon varile yükseldi. Ajansa göre, petrol fiyatları "önümüzdeki aylarda küresel petrol arzının artması ve piyasayı açıktan dengeye kaydırması ile birlikte yeni bir baskı altına girebilecek."
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            Haberler Ekonomi 15 Nisan CANLI döviz kurları: Dolar ve euro ne kadar? Dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu?