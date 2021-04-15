Dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatlarını merak edenler kapanış saatleriyle birlikte konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Dün en düşük 8,0299 ve en yüksek 8,1326 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 8,0794'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne de düşüşle başladı. Peki, dolar ve euro ne kadar? Dolar, euro ve sterlin kaç TL oldu? İşte 15 Nisan canlı döviz kurları
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 454 BİN 52 LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 454 bin 52 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 450 bin 560 lirayı, en yüksek ise 454 bin 52 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 454 bin 52 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 74 milyon 364 bin 42,22 lira, işlem miktarı ise 2.372,38 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 78 milyon 998 bin 206,42 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye İş Bankası, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ASYA BORSALARINDA KARIŞIK BİR SEYİR İZLENİYOR
Asya borsaları karışık seyretti. Analistler, küresel bazda açıklanmaya başlanan ilk çeyrek finansal sonuçları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bazı ülkelerde hızla artan vaka sayısı ve aşılama çalışmalarındaki gelişmelerle Asya piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,07 değer kazancıyla 29.642 seviyesine çıkarken, Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 108,8 seviyelerinde dengelendi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,5 azalarak 3.399 puandan işlem görürken, Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,38 yükselişle 3.194 puandan tamamladı.
Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,6 azalışla 48.277 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,5 düşüşle 28.760 seviyelerinde bulunuyor.