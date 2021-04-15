Faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? 15 Nisan dolar kuru! Dolar kaç TL?

Faiz kararı sonrası dolar ne kadar? Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Açıklamanın ardından gözler dolar kuruna ve doların tepkisine çevrildi. Karar sonrası dolar/TL 8,05-8,08 seviyelerinde değerlenirken Euro/TL ise 9,65 civarında işlem görüyor. İşte Merkez Bankası kararı sonrası dolar kuru...
FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR OLDU?
Piyasalarda, bu ayın en önemli gündem maddesi olan Merkez Bankası faiz kararı açıklandı.
Merkez Bankası, beklendiği gibi, yüzde 19 olan politika faizinde değişikliğe gitmedi.
Karar sonrası dolar/TL 8,03-8,04 seviyelerinde değerlenirken Euro/TL ise 9,65 civarında işlem görüyor.
Dolar endeksi, üst üste 3 günlük düşüşün ardından bugün 91,6 seviyelerinde yatay seyrederken, euro/dolar paritesi 1,1980 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından alıcı buluyor.
Uzmanlar, artan jeopolitik riskler, çip krizi ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarındaki yükselişin risk iştahını azalttığını belirterek, buna karşın ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüş ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın "tahvil alımlarının azaltılmasının, politika faizinin artırılmasından çok daha önce gerçekleşeceğine" dair sözle yönlendirmesinin gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini söyledi.