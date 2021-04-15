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    • Ekonomi
    • 15.04.2021 14:17
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    • 15.04.2021 14:17
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    Faiz kararı sonrası oldu? 15 Nisan !

    Merkez Bankası faiz kararı sonrası oldu? Piyasalarda, bu ayın en önemli gündem maddesi olan Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. TCMB, beklendiği gibi, yüzde 19 olan politika faizinde değişikliğe gitmedi. Açıklamanın ardından 15 Nisan ne kadar oldu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? 15 Nisan dolar kuru! Dolar kaç TL?

    Faiz kararı sonrası dolar ne kadar? Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. Açıklamanın ardından gözler dolar kuruna ve doların tepkisine çevrildi. Karar sonrası dolar/TL 8,05-8,08 seviyelerinde değerlenirken Euro/TL ise 9,65 civarında işlem görüyor. İşte Merkez Bankası kararı sonrası dolar kuru...

    FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR OLDU?

    Piyasalarda, bu ayın en önemli gündem maddesi olan Merkez Bankası faiz kararı açıklandı.

    Merkez Bankası, beklendiği gibi, yüzde 19 olan politika faizinde değişikliğe gitmedi.

    Karar sonrası dolar/TL 8,03-8,04 seviyelerinde değerlenirken Euro/TL ise 9,65 civarında işlem görüyor.

    Dolar endeksi, üst üste 3 günlük düşüşün ardından bugün 91,6 seviyelerinde yatay seyrederken, euro/dolar paritesi 1,1980 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından alıcı buluyor.

    Uzmanlar, artan jeopolitik riskler, çip krizi ve yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayılarındaki yükselişin risk iştahını azalttığını belirterek, buna karşın ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüş ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın "tahvil alımlarının azaltılmasının, politika faizinin artırılmasından çok daha önce gerçekleşeceğine" dair sözle yönlendirmesinin gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini söyledi.

        DOLAR GÜNE NASIL BAŞLADI?

        Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,05 seviyelerinden işlem görüyor.

        Dün en düşük 8,0299 ve en yüksek 8,1326 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 8,0794'ten tamamladı.

        Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 8,0480'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda, avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 9,6540'tan, sterlin/TL de yüzde 0,4 değer kaybıyla 11,0990'dan satılıyor.

        Dolar endeksi, üst üste 3 günlük düşüşün ardından bugün 91,6 seviyelerinde yatay seyrederken, avro/dolar paritesi 1,1980 ile önceki kapanış seviyesinin hemen altından alıcı buluyor.

        Analistler, artan jeopolitik riskler, çip krizi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarındaki yükselişin risk iştahını azalttığını belirterek, buna karşın ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüş ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın "tahvil alımlarının azaltılmasının, politika faizinin artırılmasından çok daha önce gerçekleşeceğine" dair sözle yönlendirmesinin gelişmekte olan ülke para birimlerini desteklediğini söyledi.
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        Haberler Ekonomi Faiz kararı sonrası dolar ne kadar oldu? 15 Nisan dolar kuru! Dolar kaç TL?