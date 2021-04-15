Faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası MB faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı merakla bekleniyor. Merkez Bankası tarafından belirlenecek faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinde değişiklik yapılmayacağını öngörüyor.
FAİZ KARARI NE OLUR?
Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda para politikasında sıkı duruşunu sürdürmesi beklenirken, Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığında gerçekleşecek ilk Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) çıkacak mesajlar, piyasalar için kritik önem arz ediyor.
Bugün (15 Nisan) gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinde değişiklik yapılmayacağını öngördü. Ekonomistlerden 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor.
Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, para politikası araçlarını bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini belirtti. Kavcıoğlu, "Enflasyon ve enflasyon beklentileri sıkı bir para politikası duruşu gerektiriyor. Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. Kararlarımızı veri odaklı alacağız. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız" dedi.