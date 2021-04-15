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    • Ekonomi
    • 15.04.2021 10:56
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    • 15.04.2021 10:56
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    açıklandı mı? Merkez Bankası MB faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?

    açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Dolar, altın ve borsayı etkileyecek faiz kararının ne olacağı merak ediliyor. Peki faiz artacak mı düşecek mi?

    takvim.com.tr
    Faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası MB faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?

    Faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı merakla bekleniyor. Merkez Bankası tarafından belirlenecek faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak? PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinde değişiklik yapılmayacağını öngörüyor.

    FAİZ KARARI NE OLUR?

    Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda para politikasında sıkı duruşunu sürdürmesi beklenirken, Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığında gerçekleşecek ilk Para Politikası Kurulu'ndan (PPK) çıkacak mesajlar, piyasalar için kritik önem arz ediyor.

    Bugün (15 Nisan) gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.Buna göre, ankete katılan ekonomistlerin 19'u politika faizinde değişiklik yapılmayacağını öngördü. Ekonomistlerden 1'i ise politika faizinin 100 puanlık artırımla yüzde 20'ye çıkarılmasını bekliyor.

    Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmişti.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, para politikası araçlarını bağımsız ve etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceklerini belirtti. Kavcıoğlu, "Enflasyon ve enflasyon beklentileri sıkı bir para politikası duruşu gerektiriyor. Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. Kararlarımızı veri odaklı alacağız. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız" dedi.

        Kavcıoğlu daha önce yaptığı açıklamada, "TCMB kanunla belirlenmiş görev ve yetkilileri çerçevesinde para politikası araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Enflasyonu yüzde 5 seviyesine indirme hedefine sıkı sıkıya bağlıyız. Bu hedefe varmak için kararlı ve azimli bir şekilde davranacağız. Elimizdeki araçları bağımsız şekilde kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

        Para politikasının sade şekilde uygulanmaya devam edileceğini belirten Kavcıoğlu, "Enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarını etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Hedeflediğimiz düşük enflasyon ortamının sürdürülebilir büyüme ve istihdam artışı için önkoşul olduğunun farkındayım" diye konuştu.

        Dolar/TL, küresel düzeyde doların geri çekilmesi ile Merkez Bankası'nın bugün gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi gevşedi. Türk Lirası, diğer gelişmekte olan ülke para birimleriyle birlikte küresel piyasalarda zayıflayan dolara karşı değer kazandı.

        FAİZ KARARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

        Merakla beklenen faiz kararı buguün saat 14:00'te açıklanacak.


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        Haberler Ekonomi Faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası MB faiz kararı ne zaman saat kaçta açıklanacak?