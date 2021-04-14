2021 yılında maaşını belirlenen bankalara taşıyan emeklilere ortalama 1500 liraya kadar emekli maaşı olanlara 500 TL, 1500-2500 TL arasında emekli maaşı alanlar 625 TL, 2500 TL ve üstünde maaş alanlar ise TL lira tutarında emekli promosyonu ödemesi yapıyor. Peki emekli promosyon ödemeleri ne zaman? Hangi banka ne kadar emekli promosyon ücreti veriyor? Vatandaşlara emeklilikleri sırasında maaşlarını hangi bankadan almak istedikleri emeklilik talep dilekçesinde sorulmaktadır. Bu dilekçede ilgili alanın doldurulması halinde maaşlar bildirilen banka üzerinden alınmaktadır. Ancak bu alanın boş bırakılmış olması halinde maaşlar otomatik olarak Ziraat Bankası üzerinden çekilmektedir.
2021 AKBANK EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETLERİ
Ödenecek en yüksek promosyon miktarı 750 TL' dir. Ek promosyon tutarları ise 200 TL, 225 TL ve 250 TL'dir. Toplamda 1.000 TL'ye kadar emekli promosyon verilmektedir. 3 yıllığına emekli maaşını bankaya transfer edenler ödemelerden yararlanabilmektedir. Ayrıca bankanın sunduğu pek çok avantaj da bulunmaktadır. Ücretsiz para transferi, emeklilere sunulan uygun faiz oranları, diğer banka ATM' lerinden ücret ödemeden para çekme gibi pek çok imkan sağlanmaktadır.
2021 İNG BANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ
İng Bank 750 TL promosyona ek olarak, faturalarına otomatik ödeme talimatı verenlere ekstra ödeme yapan bankalardan biridir. 1 faturaya 50, 2 faturaya 150 TL ödenmektedir. 750 TL'ye varan promosyon ödemelerine ek, Turuncu ekstrayla 750 TL'lik harcamalarına 50 TL değerinde nakit ek promosyon alacaklardır. 3 yıl boyunca her ay 50 TL, 1.800 TL promosyon edecektir. Toplamda promosyon ödemeleri ise 2.550 TL olacaktır.
2021 yılında da emeklilerin maaş transferi yaparak bankalar ile anlaşmaları durumunda kendilerine promosyon ödemesi yapılacaktır.