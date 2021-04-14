EN ÖNEMLİSİ TÜRKİYE

Bu noktada ortaya çıkan denklemin en önemli bileşeninin Türkiye olduğunu vurgulayan Bulut, "Eşitlikte Türkiye hangi tarafta olursa kesin kazanan daha çabuk ortaya çıkacak. Bu bağlamda Türkiye'ye her türlü yaptırım gelecek korkusu ile ortamı gerenler kötü niyetli. Yeni dünya düzeninin en önemli ülkesi Türkiye. Bu yeni bir ekonomik modelin doğmasına klasik sıcak paracıların tezlerinin tam olarak çökmesine ve Türkiye hangi tercihi yaparsa yapsın Türkiye'ye yeni bir yatırım dalgasına yol açacak" diye konuştu. Her ülkenin sıkıntıları olduğunu ifade eden Bulut, "Bugün sıkıntılarımız yok mu, var. Belki bize özel daha hızlı adımlar atılması gereken noktalar da var ama çözüm sıcak para yüksek faiz düşük kur değil. Faizlerin düşmesi üretime geçmek için önemli bir etken ve ama piyasa şartlarından bağımsız adımlar atarak asla değil" diye konuştu.