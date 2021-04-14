Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut, yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun soğukkanlı duruşunun piyasaya güven verdiğini belirterek, "Kimse Merkez Bankası'nın ne yapacağına dair niyet okuyuculuğuna girmesin, piyasa ve ekonominin şartları ne gerektiriyorsa Merkez Bankası o adımları atacak ve olağan toplantılarda gereken kararlar alınacaktır" dedi.
Bulut kamuoyunda bir kısmı akademisyenler olmak üzere kötü niyetli kişilerin doğruyu görebildikleri halde felaket senaryoları çizdiklerini ifade ederek, "Türkiye'nin tek kurtuluşunu faizle oynamak ve IMF gibi akıllarınca çıpalandırmaya bağlıyorlar. Bu kişiler yeni değil bazıları 20 yıldır aynı masalı anlatıyor. Yine bunlardan bazıları MB Başkan değişikliğinde (Acil toplantı ile faiz indirmekten) başladılar (mali kurala) hatta (bankalardaki mevduata dondurmaya) kadar akıl dışı senaryolar yazdılar" diye konuştu.
12 MİLYAR DOLAR
Hürriyet'in haberine göre görev değişikliğinin ilk günü yaptığı açıklamaları hatırlatan Bulut, "Görev değişikliğinin ilk günü söylemiştim; bunlar kesinlikle yalandır, olağandışı bir adım mümkün değildir diye, haftalar geçti dedikleri yalan çıktı. Ve o günden bugüne bunlara itibar etmeyen yerleşikler 12 milyar dolardan fazla döviz sattılar" dedi. Merkez Bankası'nın duruşu ve araç bağımsızlığı gibi kavramların sürekli üstüne kara çalınmaya çalışıldığını vurgulayan Bulut, "Bu kavramlar bugün tam olarak tesis edilmiş ve özellikle araç bağımsızlığı konusunda okunan niyetler de tutmamıştır" diye konuştu.