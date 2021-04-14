Aydem halka arz işlemleri hakkındaki başvurular artışa geçerken vatandaşlar konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Aydem Yenilenebilir Enerji AŞ'nin, halka arz hazırlıkları kapsamında Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığı başvuru sonrası detaylar araştırılıyor. Peki, Aydem halka arz başladı mı, ne zaman başlayacak? Aydem halka arz başvurusu hangi bankalardan yapılacak? İşte detaylar...
AYDEM HALKA ARZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzında talep toplama tarihleri 19-22 Nisan olarak belirlendi.
40 yılı aşkın geçmişi ve sektöre kazandırdığı ilklerle Türkiye'de enerji sektörünün öncü ve lider oyuncuları arasında yer alan Aydem Enerji'nin, yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş'nin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurusu onaylandı.
HİSSE BAŞI FİYAT ARALIĞI
Bu doğrultuda, halka arz için talep toplama tarihleri 19-22 Nisan; hisse başı fiyat aralığı ise 8,50-9,90 TL olarak belirlendi.