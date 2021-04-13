SON DAKİKA: Hazine’den 1 milyarlık vergi kaçağına fren

Hazine ve Maliye Bakanlığı son bir yılda tütün, alkollü içecek, şekerli meyve suyunu kapsayan bandrollü ürünlerin emanet usulü satışında yaklaşık 1 milyar liralık kayıp-kaçak tespit etti. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenleme ile bu ürünlerde malın imalatçı tarafından komisyoncu, konsinye işletmelere verildiği andan itibaren vergilendirmeye gidiliyor.
65 MİLYARLIK ÖTV TAHSİLATI
Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülecek olan ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren yasa teklifiyle Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda önemli bir değişikliğe gidiliyor. Yapılan değişiklikle, tütün ürünleri, alkollü içecekler, sade ve meyveli gazozlar, meyve suları gibi ürünlerin yer aldığı üç sayılı cetveldeki malların imalatçı tarafından komisyoncu ya da konsinye işletmelere verildiği anda vergilendirilmesi sağlanacak. Bu bandrollü ürünlere yönelik kontrollerde mallarını bayilere konsinye ürün olarak verdiklerini ifade eden bazı işletmelerin bu ürünlere fatura kesmeyerek vergi kaçırdıkları tespit edildi. Düzenlemeyle sadece bu listedeki malların direkt satışı esnasında üretiminden bayiye gittiği andan itibaren faturalandırılması, vergilendirilmesine gidiliyor.
HAKSIZ REKABET ÖNLENECEK
Sabah'ın haberine göre, Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, bu listedeki ürünlerden gerçekleşen ÖTV tahsilatının 65 milyar lira olduğunu belirtti. Bayrakdar, teklifin komisyon görüşmeleri sırasında düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Bayrakdar, "Yapılan incelemelerde 'konsinye olarak malları bıraktık , dolayısıyla vergi ödemedik' denilen tespitler oldu. Bu tespitlerde 1 milyar lira civarında ÖTV kaybına sebebiyet oldu. Birkaç firmanın bunu yapmaya başladığını tespit ettik. Bu haksız rekabete yol açıyor. Diğerleri de tevessül etmeye başlar diye endişe ediyoruz. Yapılan düzenleme ile bunun önüne geçilecek" değerlendirmesini yaptı.