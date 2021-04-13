SON DAKİKA: Hazine’den 1 milyarlık vergi kaçağına fren





TÜTÜN VE ALKOLDEN 83.4 MİLYAR ÖTV

Bu yıl 1 trilyon 101 milyar lira olarak hedeflenen bütçe gelirlerinde vergi gelirlerinin 922 milyar 744 milyon lira olması bekleniyor. ÖTV ve KDV'den 479.2 milyar lira gelir tahsil edilmesi hedefleniyor. ÖTV'den beklenen gelir hedefi 213.2 milyar, KDV'den de 265.5 milyar lira. Bu yıl tütün mamullerinden 65.5 milyar lira, alkol ürünlerinden 17.9 milyar lira gelir bekleniyor.



YAPILANDIRMADAN 16 MİLYARLIK TAHSİLAT

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu, 7.8 milyon mükellefin 114 milyar liralık borcunun yapılandırıldığını belirterek, 6 Nisan itibariyle gerçekleşen tahsilatın 16 milyar olduğunu belirtti. Yavilioğlu, "Yapılandırılan alacağın yüzde 14'ü ödenmiş oldu. Kapsama giren borcun aslı ise 289 milyar civarında. SGK tarafında da 2.1 milyon başvuru alındı 101 milyar 663 milyon liralık alacak yapılandırıldı, 12 milyar civarında tahsilat gerçekleşti" dedi.

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