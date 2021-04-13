ŞAHAP KAVCIOĞLU YÖNETİMİNDE İLK KEZ TOPLANACAK

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yeni başkan Şahap Kavcıoğlu yönetiminde ilk kez bir araya gelecek. Kavcıoğlu daha önceki mesajlarında "sıkı duruş" ve "TL'nin itibarını koruyacağız" açıklamalarında bulunmuştu.