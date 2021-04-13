SON DAKİKA: Faizsiz konut sisteminde yeni dönem: İşte başvuruda bulunan 35 şirket!



BAŞVURULAR NETİCELENDİRİLECEK

Birlikbirikim Gayrimenkul ve Gelecek Tasarruf ise Gelecek Tasarruf çatısında birleşti. Destekevim ve Güvence Tasarruf ise Destekevim Gayrimenkul olarak intibak başvurusunda bulundu. Tasarruf finansman şirketlerinin BDDK'ya intibak için verilen 1 aylık başvuru süresi doldu. 6 aylık süre zarfında şirketler incelenecek ve başvurular neticelendirilecek.



BDDK'nın süreyi 6 ay daha uzatma hakkı bulunuyor. İntibak süresine başvuruda bulunmayan ve faaliyete devam eden şirketler hakkında da "İzinsiz faaliyette bulunmak" suçundan işlem yapılacak.