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    • 08.04.2021 20:13
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    Son dakika! ’dan sistemi ile ilgili flaş açıklama geldi: 35 şirket başvurdu

    Gelen son dakika haberine göre, faizsiz ev konut sistemi çerçevesinde 35 şirket ’ye yeni düzenlemelere uyum için başvurdu. İşte detaylar...

    BDDK’dan faizsiz konut sistemi ile ilgili önemli açıklama

    Son dakika haberi... 12 firma 5 şirket çatısı altında birleşme kararı aldığı açıklandı. Geri kalan 23 şirket ise sermaye artışı ve ilgili kurallara intibak süreci için 'ya başvurdu.

    ŞİRKETLERİN 400 BİN MÜŞTERİSİ BULUNUYOR

    Çekilişle üyelerine ev veya otomobil vereceği taahhüdünde bulunan tasarruf finansman şirketlerinin 'de 400 bin müşterisi olduğu ifade ediliyor.

    DÜN YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

    nca (BDDK) hazırlanan Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik, 'nin bugünkü sayısında dün yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

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    Haberler Ekonomi Son dakika! BDDK’dan faizsiz konut sistemi ile ilgili flaş açıklama geldi: 35 şirket başvurdu