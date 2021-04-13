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    • 13.04.2021 19:26
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    Son dakika: günü yükselişle kapattı! İşte 13 Nisan son durum

    Son dakika haberi... 'da endeksi, yüzde 0,18 değer kazanarak 13 Nisan tarihini 1.378,37 puandan tamamladı. BIST 100 endeksinin bankacılık hisseleri öncülüğünde yükseldiğini ve üst üste 5 günlük düşüş eğiliminin sona erdiğini aktardı.

    AA
    Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,18 değer kazanarak 13 Nisan tarihini 1.378,37 puandan tamamladı.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 19,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

    HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?
    Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,85 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 6,16 ile inşaat oldu.

    Analistler, BIST 100 endeksinin bankacılık hisseleri öncülüğünde yükseldiğini ve üst üste 5 günlük düşüş eğiliminin sona erdiğini aktardı.

        Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.400 ve 1.440 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu belirten analistler, 1.340 seviyesinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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        Haberler Ekonomi Son dakika: Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı! İşte 13 Nisan BIST 100 son durum