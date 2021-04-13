Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,85 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 6,16 ile inşaat oldu.

Analistler, BIST 100 endeksinin bankacılık hisseleri öncülüğünde yükseldiğini ve üst üste 5 günlük düşüş eğiliminin sona erdiğini aktardı.