Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,18 değer kazanarak 13 Nisan tarihini 1.378,37 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,46 puan artarken, toplam işlem hacmi 19,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?
Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,85 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 6,16 ile inşaat oldu.
Analistler, BIST 100 endeksinin bankacılık hisseleri öncülüğünde yükseldiğini ve üst üste 5 günlük düşüş eğiliminin sona erdiğini aktardı.