Döviz kurlarındaki son durumu öğrenmek isteyenler akşam saatleriyle birlikte konu hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 8,1550 liradan, avro 9,7120 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1430 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7030 lira olmuştu. Peki, 13 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte piyasalardaki son gelişmeler...

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?