Döviz kurlarındaki son durumu öğrenmek isteyenler akşam saatleriyle birlikte konu hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 8,1550 liradan, avro 9,7120 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1430 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7030 lira olmuştu. Peki, 13 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte piyasalardaki son gelişmeler...
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 453 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 453 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 452 bin 500 lirayı, en yüksek ise 453 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 453 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 508 milyon 992 bin lira, işlem miktarı ise 1 ton 117 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 631 milyon 836 bin lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRLE AÇILDI
Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,22 artarak 436,200 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,29 değer kazancıyla 15.259 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 azalışla 6.880 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 düşüşle 8.529 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 artarak 6.177 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,16 primle 24.497 puanda bulunuyor.