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    • Ekonomi
    • 13.04.2021 17:35
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    • 13.04.2021 17:35
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    CANLI döviz kurları son durum: 13 Nisan ve oldu? Dolar, ve sterlin kaç TL?

    , ve sterlindeki alış satış fiyatları yatırımcıların odaklandığı konulardan birisi oldu. Dün, en düşük 8,1166 en yüksek 8,2307 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kaybıyla 8,1575'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başladı. Peki, 13 Nisan dolar ve oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte canlı döviz kurları son durum

    Dolar ve euro ne kadar oldu?

    Döviz kurlarındaki son durumu öğrenmek isteyenler akşam saatleriyle birlikte konu hakkında araştırmalarını sıklaştırdı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 8,1550 liradan, avro 9,7120 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1430 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7030 lira olmuştu. Peki, 13 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte piyasalardaki son gelişmeler...

    DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

    ALTININ KİLOGRAMI 453 BİN LİRAYA GERİLEDİ

    Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 453 bin liraya geriledi.

    Altın piyasasında, en düşük 452 bin 500 lirayı, en yüksek ise 453 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 453 bin liradan tamamladı.

    KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 508 milyon 992 bin lira, işlem miktarı ise 1 ton 117 kilogram oldu.

    Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 631 milyon 836 bin lira oldu.

    Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

    AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYİRLE AÇILDI

    Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı.

    Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,22 artarak 436,200 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,29 değer kazancıyla 15.259 puan oldu.

    İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 azalışla 6.880 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,05 düşüşle 8.529 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 artarak 6.177 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,16 primle 24.497 puanda bulunuyor.

        Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında, 1,1907 seviyesinden işlem görüyor.

        Bugün İngiltere'de açıklanan verilere göre, sanayi üretimi şubatta beklentilerin üzerinde aylık yüzde 1 artarken, dış ticaret açığı da 10,7 milyar sterline yükseldi. Açıklanan geçici verilere göre ülkede 1. çeyrek geçici Gayrisafi Yurt içi Hasıla, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 azaldı.

        Almanya'da ise Toptan Eşya Fiyat Endeksi martta aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 4,4 yükseldi.

        Analistler, piyasalarda devam eden enflasyon endişeleri nedeniyle bugün ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi'nin yatırımcıların odağında bulunduğunu, ayrıca Almanya'da ZEW anketinin sonuçlarının takip edileceğini bildirdi.

        ASYA BORSALARI ÇİN HARİÇ YÜKSELDİ

        Asya borsalarında, Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

        Bugün Çin'de açıklanan ihracat verisinin martta yıllık yüzde 30,6 artmasına karşın tahminlerin altında kalmasının ardından Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,48 düşüşle 3.396 puana geriledi.

        Avustralya S&P ASX200 endeksi de yüzde 0,04 yükselişle 6.976 puan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,72 artışla 29.751 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,07 yükselerek 3.169 puandan günü tamamladı.

        Kapanışa yakın Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,59 primle 48.164 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,27 kazançla 28.474 puanda seyrediyor.

        Dolar/yen paritesi ise yatay seyirle 109,3 seviyesinde işlem görüyor.

            PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ALTIN YATAY

            Petrol fiyatları, Çin'in ithalatındaki artış ve Ortadoğu'daki tırmanan gerilimin etkisiyle yükselirken, ABD'de yürürlüğe giren yeni yardım paketi kapsamında piyasaya sürülecek 2.0 trilyon dolara yakın paranın enflasyonu ve buna bağlı olarak Hazine tahvillerinin getirilerini yükselteceği beklentileriyle gerileyen altının ons fiyatı 1,730 dolar dolayında yatay hareket ediyor.

            Küresel emtia piyasalarındaki spot işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 0.52 artışla 63.53 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 0.44 artışla 59.97 dolar,

            - altın yüzde 0.34 düşüşle 1,726.67 dolar,

            - gümüş yüzde 0.21 artışla 24.87 dolar,

            - bakır yüzde 0.64 düşüşle 8.872.00 dolar,

            - platin yüzde 0.17 düşüşle 1,172.15 dolar,

            - paladyum yüzde 0.03 düşüşle 2,677.88 dolar düzeyindeydi.
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            Haberler Ekonomi CANLI döviz kurları son durum: 13 Nisan dolar ve euro ne kadar oldu? Dolar, euro ve sterlin kaç TL?